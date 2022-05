La rutina hidratante universal existe: se llama Hydro Boost, es de Neutrogena y la necesitas

A la mayoría de personas le encanta el sol y la luz: lo radiante, por eso, nuestro rostro también debería sentirse así. Una cara apagada puede encenderse, lucir saludable y radiante si sabemos qué rutina facial hidratante seguir. Y, esta no tiene por qué ser cara, como algunas rutinas beuty que se han puesto ahora de moda. Si elegimos bien qué productos y marcas utilizar, tener una piel cuidada, hidratada y perfecta puede ser fácil (¡y económico!). Así que, toma nota de la rutina hidratante que consigue resultados positivos en todos los tipos de pieles que existen y deja que tu rostro vuelva a lucir radiante y saludable.

Si has probado multitud de rutinas sin conseguir resultados efectivos en tu rostro o has combinada varias para no lograr devolver la hidratación a tu piel, desde 20deCompras te recomendamos una de las más asequibles del mercado, súper hidratante y con resultados efectivos en todo tipo de pieles. Desde las pieles grasas, hasta las mixtas, pasando por las secas logran resultados perfectos con la rutina hidratante Hydro Boost de Neutrogena.

Los pasos de la rutina perfecta

Los pasos de la rutina Hydro Boost de Neutrogena Amazon

Nadie duda de que cuando nos ponemos crema solar es para defender nuestra piel de los rayos nocivos ultravioletas y evitar su envejecimiento prematuro. Pues, la piel deshidratada demanda las mismas precauciones, por eso, cuidarla hoy dignifica prevenir las consecuencias de un ritmo de vida frenético y de las agresiones externas como la contaminación. En esta línea, se recomienda incluir el ácido hialurónico en tu rutina, ya que es un activo capaz de retener más de 1000 veces su peso en agua y ayuda a mantener la integridad de la barrera de la piel para una hidratación de larga duración. Y, en esta rutina de Neutrogena es la piedra angular, así que: toma nota.

Paso por paso

-Paso 1. Desmaquilla con el agua micelar de Neutrogena Hydro Boost con ácido hialurónico. Con ayuda de un algodón retira el exceso de maquillaje y suciedad antes de empezar con el resto de la rutina. Este producto posee tres tipos de moléculas micelares, que actúan en sinergias para ofrecer una triple acción. Conseguirá así retirar el maquillaje, incluso aquellos que son resistentes al agua, al mismo tiempo que elimina la suciedad y el exceso de grasa para reforzar la hidratación posterior de la piel.

Desarrollado con dermatólogos y oftalmólogos y recomendado para pieles sensibles. Amazon

-Paso 2. Limpia en profundidad con agua y el gel limpiador, también con ácido hialurónico. Se trata de un gel ligero e innovador que libera su poder en contacto con el agua para eliminar eficazmente las impurezas, el maquillaje y el exceso de grasa de la piel. Su ligera e hidratante textura, hace de este limpiador facial un producto óptimo para mantener una piel cuidada.

El gel limpiador Hydroo Boost de Neutrogena. Amazon

-Paso 3. Revitaliza con el sérum facial Hydro Boost. Devuelve la energía y la vitalidad a tu piel, proporcionando una rehidratación intensa, reduciendo las líneas de expresión e iluminando instantáneamente la piel apagada. Además, está enriquecido con ácido hialurónico, por lo que proporciona hasta 24 horas de hidratación.

El sérum de ácido hialurónico, de Neutrogena. Amazon

-Paso 4. Hidrata con el gel hidratante facial Hydro Boost. Por último, aplica una crema hidratante con una acción nutritiva intensa de larga duración, que calma la piel instantáneamente y la mantiene hidratada todo el día. Gracias a su innovadora tecnología Hyaluronic gel Matrix, esta crema es perfecta para reconstruir la epidermis y protegerla.

La hidratación es básica para reducir las arrugas y líneas de expresión. Amazon

