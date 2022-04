La sombra de Casero planea sobre la votación del plan de choque: el Gobierno se conjura para que no haya errores que lo derriben

El Gobierno afrontará este jueves en torno a las 14.00 horas una votación trascendental, la convalidación de su plan económico ante las consecuencias de la guerra en Ucrania, sin apenas margen de error. EH Bildu confirmó a primera hora que apoyará el texto y otorgará, por tanto, la mayoría suficiente al Ejecutivo para sacarlo adelante. Pero esa mayoría es tan exigua, de 176 votos a favor frente a 172 en contra, que unos pocos errores a la hora de votar -algo que en absoluto es inhabitual entre los diputados- podría poner en peligro su aprobación.

A pocas horas de que se celebre la votación, las posiciones se han aclarado tras varios días de dudas y especulaciones. La estrechísima mayoría del Gobierno se compone de los 120 diputados del PSOE, los 34 que suman Unidas Podemos y la recientemente escindida diputada Meri Pita, los 6 del PNV, los 5 de EH Bildu, 4 del PDeCAT, 2 de Más País, y cinco más de los solitarios representantes de Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y PRC.

Todos ellos suman 176 actas frente a las 172 de todo el resto de la Cámara Baja, a excepción de Coalición Canaria, que se abstendrá. PP, Vox, ERC, Cs, JxCAT, la CUP y Foro Asturias votarán en contra de la convalidación, al igual que los tránsfugas de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero, ahora en el Grupo Mixto. Por tanto, deberían ser dos los parlamentarios que han anunciado su 'sí' al decreto los que votaran que 'no' para provocar un empate que impediría que el texto saliera adelante.

Estas equivocaciones son relativamente comunes en el día a día parlamentario, aunque en la mayor parte de las votaciones no suponen cambios en las mayorías y suelen pasar desapercibidas. Hay ocasiones, no obstante, en las que eso no es así, y el más claro ejemplo fue el error del diputado del PP Alberto Casero el pasado febrero, cuando votó telemáticamente a favor de la reforma laboral del Gobierno cuando los populares lo hicieron en contra. Como entonces ERC también se opuso al texto, el error de Casero fue clave para que la reforma saliera adelante.