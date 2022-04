La Ponencia de Vacunas analiza el perfil de los que ingresan por Covid en el hospital antes de recomendar la cuarta dosis a mayores de 80

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, volverá a reunirse este miércoles con los consejeros autonómicos del ramo en pleno aumento de los contagios entre los mayores de 60 años -los únicos que se cuantifican actualmente- después de la Semana Santa y con la decisión pendiente sobre si se empieza ya a administrar una cuarta dosis de vacuna a la población mayor de 80. De momento, la Ponencia de Vacunas no ha trasladado ninguna propuesta a ministerio y comunidades y antes está analizando el perfil de las personas que ingresan en los hospitales por Covid para determinar si ya es el momento de dar luz verde a la cuarta dosis.

La semana pasada, Darias reveló que los responsables de la estrategia de vacunación ya estaban analizando la posibilidad de poner por primera vez de forma general a un grupo de población una cuarta dosis de la vacuna contra la Covid que, de momento, se está poniendo, como "dosis adicional", a personas con un sistema inmunológico debilitado para que alcancen el mismo nivel de protección que el resto de la población. Así, se trataría de una dosis de recuerdo -la segunda, después de la pauta completa- y se administraría a la población mayor de 80 años, la primera por la que ha empezado siempre a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Cuándo ponerla

Sin embargo, de momento la Ponencia no ha trasladado ninguna propuesta a la Comisión de Salud Pública, el órgano técnico y subsidiario del Consejo Interterritorial que decide sobre esta materia. Fuentes de la misma recuerdan que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya autorizó la cuarta dosis para este grupo de población y que el debate está en "el momento de esa administración", es decir, cuándo ponerla.

Otras fuentes conocedoras de los debates apuntan a que uno de los elementos que se están teniendo en cuenta es el perfil de las personas que a día de hoy son ingresadas en los hospitales, donde hace unos meses era frecuente ver a personas que no se habían vacunado, más que porque fueran mayores. Es decir, quiénes se ponen graves -y, acaso, por qué-, que es el parámetro principal que se tiene en cuenta para medir la virulencia de la pandemia en el nuevo sistema de vigilancia en la actual "fase de transición" hacia su esperado final.

De momento, el último informe del ministerio de este martes refleja un aumento de contagios entre los mayores de 60 años, con una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 608 casos por 100.000 habitantes, frente a los 555 que se registraron en el anterior, el viernes pasado. La tendencia es ascendente porque la IA a siete días supera la mitad de esa cifra, con 330.

Por lo que respecta a los cuadros graves, el nivel de riesgo es bajo por lo que respecta a la ocupación de camas hospitalarias por Covid -el 5,22% del total- y de "circulación controlada", más bajo aún, por lo que respecta a la ocupación de UCI -4,05%-.

Por encima de 1.000 de IA

Aunque algunas comunidades creen que todavía no será inminente la decisión de administrar la cuarta dosis a los más mayores, Asturias ya lo tiene en su radar. Con una IA de 1.205 entre los mayores de 60 y la ocupación de camas convencionales -no de UCI- en los hospitales en riesgo medio, esta comunidad recomendó la semana pasada a sus ciudadanos que sigan llevando la mascarilla en espacios cerrados de manera general, a pesar de que ya no es obligatorio por ley. Además, entre las medidas con las que contaba para hacer bajar estas cifras estaba también la cuarta dosis para los mayores de 80 años, que es lo que ahora la Ponencia de Vacunas tiene que proponer a la Comisión de Salud Pública para que dé luz verde.

De acuerdo con las cifras de este martes, la situación también ha pasado al riesgo medio en los hospitales de Castilla y León y Galicia, con una IA a 14 días entre los mayores de 60 años de 1.034 y 1.182 respectivamente. También supera el millar Navarra (1.278), donde sin embargo los hospitales siguen en riesgo bajo.

Ministra y consejeros tendrán ocasión este miércoles de analizar la situación en un Consejo Interterritorial con una agenda que, como viene siendo habitual, contempla la evaluación de la situación epidemiológica y de la vacunación.

Al margen de la Covid, está previsto que aprueben la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud y conozcan un informe sobre el proceso de reducción de la temporalidad, en este caso, entre el personal sanitario, que deriva del decreto-ley de diciembre de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público.