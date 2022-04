Feijóo informa a Sánchez por 'whatsapp' de que González Pons pilotará la renovación del CGPJ y Juan Bravo la negociación económica

"Alberto Núñez Feijóo ha remitido un mensaje al presidente del Gobierno designando a Esteban González Pons como interlocutor en materia de Justicia y a Juan Bravo como interlocutor en materia de Economía", confirman fuentes de Génova a este periódico. Es decir, el nuevo líder del PP confiará en el eurodiputado valenciano, de su máxima confianza, la tarea de pilotar la enconada renovación del Consejo General del Poder Judicial y en el consejero andaluz de Hacienda, una figura que ha emergido con mucho protagonismo como responsable del área económica de Génova, para que el Gobierno asuma algunas de las medidas presentadas por el PP la semana pasada.

Feijóo ha mandado un mensaje de whatsapp al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informando de dichas designaciones.

"En ambos campos hay asuntos pendientes de abordar por el Gobierno y por el principal partido de la oposición", reconocen las mismas fuentes, que ponen el acento en la que "tratar la cuestión económica es urgente dada la proximidad de la votación sobre el decreto con el que el Gobierno plantea solventar la crisis de inflación que vive nuestro país".

Ha sido el propio Bravo esta mañana el encargado de atender a los medios de comunicación en la sede nacional del PP, tras el comité de dirección celebrado por la cúpula del partido. Una reunión, como ha reconocido el propio Bravo, donde el debate económico ha consumido el grueso de la reunión. "No es creíble que no haya ninguna propuesta de nuestro documento que no se pueda aplicar", se ha quejado el vicesecretario, nombrado por Feijóo para capitanear las negociaciones económicas con el equipo de la ministra del ramo, Nadia Calviño. El PP no ha tenido aún respuesta del dossier sin membrete del partido, como gesto de transversalidad, remitido al Ejecutivo.

El nombramiento de González Pons, por su lado, era previsible. Desde el entorno del valenciano ya se ha hablaba de él como "ingeniero de puentes", habida cuenta de cuál será su papel en la dirección que ahora encabeza Feijóo y su talante negociador.