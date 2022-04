Nuevo rifirrafe en la Asamblea de Madrid por la alusión a familiares de políticos en el pleno

Las alusiones a familiares de políticos se han convertido en una constante en la Asamblea de Madrid durante esta legislatura. Este jueves, en el primer pleno tras la Semana Santa, ha vuelvo a repetirse. No con las consecuencias, eso sí, que el pasado noviembre tuvo una mención del hermano de Isabel Díaz Ayuso desde la tribuna por parte de la diputada Carmen López (PSOE), que acabó con todos los grupos salvo el PP fuera del hemiciclo, pero sí que se ha alterado momentáneamente el pleno porque la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, no ha concedido la palabra por alusiones por este asunto..

En las preguntas a la presidenta en la sesión de control, Díaz Ayuso ha nombrado al padre del portavoz del PSOE en la Cámara, Juan Lobato. Lo ha hecho para referirse a una información de 'Ok Diario' publicada este jueves en la que se señala que el progenitor es asesor jurídico de la funeraria municipal de Madrid, organismo que adjudicó los contratos que están siendo investigados por Anticorrupción por las comisiones millonarias a Luis Medina y Alberto Luceño.

La alusión ha llegado después de que el líder socialista le recordara a la presidenta madrileña que espera explicaciones, desde hace varias semanas, sobre la contraprestación que cobró su hermano del contrato de la Comunidad con la empresa Priviet Sportive. "Sigue sin responderme a las 10 preguntas que le hice sobre los negocios de su hermano", ha señalado Lobato.

"Yo le sigo haciendo una única pregunta pleno a pleno", ha señalado Díaz Ayuso en su turno. "Dígame qué he hecho yo y en qué momento de mi vida siendo presidenta de la Comunidad he destinado un único minuto a favorecer a un familiar", ha agregado. "Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir ninguna, que tiene usted sobre su padre, que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que adjudicó las mascarillas del Ayuntamiento", ha insistido la líder del Ejecutivo, para asegurar más tarde que el progenitor del portavoz del PSOE "autorizó y dio el visto bueno a las mascarillas".

Cuando la presidenta ha finalizado su intervención, en la que también ha nombrado al hermano de la líder de la oposición Mónica García y la diputada socialista Carmen López cuya hija está siendo investigada por la Fiscalía por desviar dos millones de euros de UGT, Juan Lobato ha pedido la palabra a la Mesa de la Cámara para intervenir por alusiones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, charlando con diputados del PP, este jueves, minutos antes del pleno en la Asamblea, el primero en dos años sin mascarillas. Miguel Oses/ Efe

Eugenia Carballedo no le ha concedido el turno. "Las alusiones a familiares están siendo constantes y voluntarias", ha esgrimido. "No es responsabilidad de esta presidenta que voluntariamente hayan incluido a los familiares de adversarios políticos como argumento político. Dejen de aludir a familiares de sus adversarios políticos", ha insistido, entre las sonoras protestas de la oposición. "No le puedo dar alusiones... póngase en mi lugar", ha acabado señalando.

Al portavoz socialista no le ha quedado otra que volver a tomar asiento y guardar silencio. Minutos más tarde, ya en los pasillos de la Asamblea, se ha quejado de la actitud de la presidenta de la Asamblea. Al pedir la palabra, Lobato quería enmendar a Díaz Ayuso porque su padre no estaba relacionado con los contratos, según ha explicado.

"[La presidenta] hoy se ha sentido acorralada y ha decidido pasar una línea roja, que es mentir claramente sobre una cuestión que tiene que ver con mi padre. Le pido que rectifique y pida disculpas por haber mentido en sede parlamentaria", ha subrayado en declaraciones a los periodistas.

Su padre, ha insistido, no intervino para nada en las contrataciones bajo el foco de la Fiscalía. El Ayuntamiento, ha afirmado Lobato, decidió que la funeraria municipal pagara el material sanitario pero que fuera el Consistorio quien tramitara los expediente. Esto implicó que esos contratos no pasaran por los servicios jurídicos de la funeraria en la que trabaja su familiar directo, con el que comparte nombre de pila.

"No solo miente Ayuso, sino que nos acaban de reconocer hoy cómo trataron de ocultar la tramitación de esos contratos al servicio jurídico", ha añadido el portavoz socialista, para agregar que su padre estaría "encantado" de explicar esta situación en una comisión de investigación en la Asamblea y que la misma actitud tendría que tener Tomás Díaz Ayuso.