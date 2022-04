La corrupción ha centrado las preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea regional. Del contrato de la Administración autonómica con la empresa Priviet Sportive, del que el hermano de la líder del Ejecutivo cobró una prestación, a las mordidas millonarias de dos comisionistas en adjudicaciones del Ayuntamiento de la capital pasando por el caso UGT, que investiga el presunto desfalco de dos millones de euros al sindicato por parte de la hija de una diputada madrileña del PSOE, Carmen López, que este miércoles fue apartada por el partido de las portavocías de comisiones que ejercía.

López ha encontrado este jueves a una inesperada aliada: la propia Díaz Ayuso. "Me gustaría que me juzgara el que me habla de respeto, por una sola vez, por lo que yo hago", ha afirmado la presidenta durante el pleno dirigiéndose a Juan Lobato, portavoz del PSOE, al que no ha llamado por su nombre, sino 'Juan el del Tebeo', en varias ocasiones, a modo de chanza y haciendo referencia a un cómic que lanzaron los socialistas madrileños la semana pasada para acercar sus propuestas a los jóvenes.

"Es algo que no están haciendo ustedes", ha proseguido Díaz Ayuso hablando del respeto, "ni siquiera con su propia compañera, a la que están juzgando por ser 'la madre de'. Dígame cuál es el delito que ha hecho ella", ha agregado aludiendo a la diputada Carmen López, aunque sin mencionarla. La lanza que ha roto Díaz Ayuso en favor de la parlamentaria socialista ha sido del todo inesperada, porque precisamente fue López la primera que vinculó a su hermano con contratos de la Comunidad el pasado noviembre.

A continuación, Díaz Ayuso ha afeado a Lobato que en los causas judiciales que afectan a las alcaldesas socialistas de Móstoles, Alcorcón o San Martín de Valdeiglesias no ha sido tan férreo, aunque en algún caso hay ya sentencia condenatoria, aunque no firme.

La defensa de la presidenta a Carmen López ha sido, sin embargo, un espejismo de apenas unos segundos. "En vigilancia de las contrataciones no parecía la más ducha porque tener en la familia a una persona que va con dos mercedes, que parecía el anuncio del Euromillón, pues parecía evidentemente que algo puede suceder", ha señalado a renglón seguido, dudando de que Carmen López no conociera la trama en la que presuntamente está involucrada su hija.

Más Madrid: "Se han puesto las botas en pandemia"

El tono de las acusaciones ha subido en el turno de palabra de Mónica García, portavoz de Más Madrid. "No hay Fiscalía en el mundo para que den abasto con toda su delincuencia. Ustedes se han puesto las botas en plena pandemia y, mientras todo esto ocurre, la Fiscalía europea se pregunta cómo es posible que en la región en la que ha habido el mayor exceso de mortalidad de toda Europa ustedes hayan destinado el dinero en vez de salvar vidas a dar mordidas para salvar mordidas", ha afirmado la líder de la oposición madrileña.

García ha enumerado algunos de los objetos de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento, según detalla el escrito de acusación de la Fiscalía que un juzgado ya ha admitido a trámite, y ha aseverado que los populares "nunca han dejado de tener la intención de robar ni siquiera durante una pandemia". "Se lo admito todo porque no me queda más remedio", ha contestado Díaz Ayuso, que ya antes le había contestado en los mismos términos a la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

"Hay que aguantarles todo por la inmunidad parlamentaria", ha opinado la presidenta regional, que ha añadido que algunas de las palabras que se escuchan en el hemiciclo serían "objeto de querella" fuera de él. Minutos antes, la portavoz morada había instado a la mandataria regional a ir "acostumbrándose" a sentarse ante un juez, en referencia a la vista de conciliación a la que tiene que acudir el 29 de abril en calidad de demandada por CC OO por "desacreditar" a los sanitarios de los centros de salud.

"No voy a ir a ningún tribunal (...) ya sé que les gustaría llevarme a la cárcel por opinar pero es que estamos en un país libre, donde en el ejercicio de mis competencias puedo hablar", ha respondido Díaz Ayuso, reafirmándose en su opinión sobre la atención telefónica en centros de salud y advirtiendo que nadie va a impedir que se exprese "con libertad".

"El bochorno ya no es solo el que nos hace pasar usted a nivel regional o el señor Almeida a nivel municipal, sino que hasta las instituciones europeas están preocupadas por si su clan han metido de nuevo la mano en la caja", ha insistido Alejandra Jacinto, en referencia a la voluntad de la Fiscalía europea de investigar el contrato con Priviet Sportive.

Vox pregunta por sindicatos y el PP, por educación

Los portavoces del PP, PSOE y Vox han centrado sus preguntas en educación, transporte y sindicatos.

Mientras, Juan Lobato ha insistido en que la Comunidad implemente un paquete de medidas de mejora en el transporte público, como dos meses de abono gratuito o un precio reducido, por el elevado precio del combustible, Rocío Monasterio ha abogado por retirar las subvenciones del Gobierno a los sindicatos y la patronal. "Se tienen que subvencionar con el dinero público de sus afiliados, porque cada euro de una familia o autónomo cuesta mucho conseguirlo", ha asegurado, a lo que Díaz Ayuso ha respondido que no puede "laminar" a instituciones que desempeñan funciones de ayuda a la Administración, como son los cursos de riesgos laborales u otra formación.

El PP se ha interesado por el cambio en los currículos educativos que está desarrollando el Gobierno central, a lo que Díaz Ayuso ha respondido que va a hacer "todo lo que está en su mano" para garantizar "los derechos de los alumnos y de los docentes y para proteger el bien común".