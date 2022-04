El Ayuntamiento de Madrid se persona en el caso mascarillas: "Si hay estafa, van a devolver hasta el último céntimo"

El Ayuntamiento de Madrid ya se ha personado en la causa que investiga el juez por la presunta estafa de Luis Medina -hijo de Naty Abascal y del duque de Feria- y su amigo Alberto Luceño, los dos empresarios que se llevaron seis millones de comisiones por la venta de material sanitario durante la primera ola de pandemia.

"Se nos notificó ayer [jueves] y se ha presentado [este viernes]el escrito, personándonos ante el juzgado con la firma voluntad de ejercer todas las acciones para restituir hasta el último céntimo que se pudiera haber estafado al Ayuntamiento de Madrid", ha explicado el alcalde ante los medios de comunicación.

"Tenemos la convicción clara de que si se ha producido una estafa hasta el último céntimo va a tener que ser reembolsado al Ayuntamiento de Madrid", insiste el regidor popular, quien recuerda que "incluso antes" de que se les hiciera un ofrecimiento de acciones ya dijeron "con claridad" que se pretendían personar en esta causa. "Y lo hemos hecho de forma inmediata", apunta Almeida poco después de que la portavoz de Más Madrid anunciara que se ha personado este viernes como acusación popular en el procedimiento abierto por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las comisiones. "Almeida podría haberlo hecho mucho antes, pero estaba dedicado a tapar el caso", denuncia Rita Maestre.

No obstante, José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a explicar -como hizo el jueves- por qué no lo ha hecho hasta ahora si conocía la causa desde hace un año y medio. Y es que la instrucción 4/2013 de la Fiscalía General del Estado [no del Ayuntamiento de Madrid] dice que uno no se puede personar en unas diligencias abiertas por la Fiscalía de investigación y que, por tanto, ahí no hay un procedimiento judicial en el que uno se pueda personar. "Son diligencias previas que tramita la Fiscalía".

La portavoz de Más Madrid también ha puesto en duda la versión del alcalde sobre la vía en que Luis Medina contactó con el Ayuntamiento de Madrid. "El alcalde se ha contradicho en cómo llegaron los dos sujetos a la persona que centralizaba las compras en el ayuntamiento: primero dijo que le dieron un email, luego hemos sabido que Luis Medina habló por teléfono con la persona y finalmente, que fue su mano derecha, la coordinadora de la Alcaldía quien lo hizo".

"El asunto es muy feo. No solo es que dos personas, un aristócrata sin oficio conocido, y un empresario vinculado a Púnica, se llevaran seis millones en comisiones, sino que hay un primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida por medio", sostiene Maestre.

A lo que el alcalde responde: "Debe ser el primer caso en el que se pide la dimisión por no estar imputado, sino porque, después de 15 meses de investigación, la Fiscalía descarta cualquier irregularidad de mi familiar o mía". Lo cierto es que ni el Ayuntamiento ni el alcalde están siendo investigados. "Se están pidiendo responsabilidades, dimisiones, mociones de censura... se está haciendo una cacería por parte de la izquierda, somos diana preferente del 'sanchismo' en Madrid, cuando la Fiscalía dice que no hay ninguna responsabilidad. Debe ser el primer caso en el que se pide la dimisión", insiste el popular.

Apoya a Villacís en la auditoría de los contratos Covid

El alcalde apoya las auditorías que exige su socia de Gobierno. Almeida está "de acuerdo" en cualquier actuación en la que pueda quedar claro un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid. "Apoyamos cualquier acción tendente, sin duda, a que haya transparencia en el Ayuntamiento".

Begoña Villacís cree que "han fallado los controles" en el seno del Ayuntamiento, razón por la cual se realizó dicho contrato. Y si hubo error en ese pudo haberlos en los miles de contratos de emergencia que se firmaron durante la pandemia. Así, ante los posibles fallos en el sistema, Villacís exige una doble fiscalización de todos los contratos de emergencia que firmó el Ayuntamiento durante la pandemia, y que auditarían, una empresa externa y, además, la Cámara de Cuentas, siempre que lo aprueben los grupos municipales en el Pleno. "Pido por favor el voto de todos los grupos, incluidos a los que no les interesa la corrupción, si viene de grupos de derechas: Vox".