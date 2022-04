Almeida y Villacís sobre los contratos de material de la Funeraria: "Se investiga a los empresarios, no al Ayuntamiento"

El alcalde de la capital, a más de 500 kilómetros de Cibeles, se muestra "muy tranquilo" ante la nueva polémica que sacude al Ayuntamiento de Madrid, aún tocado otro posible caso de corrupción: la Fiscalía Anticorrupción investiga comisiones millonarias en compras de material sanitario por el Ayuntamiento de Madrid. Según el diario.es, Luis Medina Abascal, hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, habría recibido un millón de euros por poner en contacto con los responsables de compras del Consistorio a otro empresario amigo suyo, que se embolsó 5 millones. Lo que ha provocado que las miradas apunten hoy al Gobierno municipal por haber realizado dichos pagos desde su empresa funeraria.

"La Fiscalía Anticorrupción no investiga ni al Ayuntamiento ni a ninguna persona que trabaja en el Ayuntamiento, sino a dos empresarios", ha señalado José Luis Martínez-Almeida en su viaje a Sevilla con motivo del Congreso del PP. También la vicealcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento no ha pagado ninguna comisión. "Quien está siendo investigado es la empresa, no el Ayuntamiento. No está siendo investigado el contrato, sino la empresa".

Desde el Gobierno municipal insisten en que se investigan "indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la intervención de los dos intermediarios en un contrato con la Administración". También advierten que el Ayuntamiento es "el primer interesado" en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos. Por este motivo, "está prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos". En este sentido, el alcalde ha asegurado que se ha remitido a la fiscalía toda la documentación requerida, como contratos, correos, whatsapp.

También ha desvelado que un cargo del Ayuntamiento de Madrid ha declarado en calidad de testigo por la adjudicación de esos tres contratos de material sanitario en marzo de 2020 y que están valorando acudir como acusación, es decir, como parte perjudicada "si la investigación de la Fiscalía concluyera que se cometió un delito que hubiera supuesto un perjuicio para las arcas municipales".

"Cabe recordar que todos los contratos de emergencias de la covid también han sido remitidos al Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento de Madrid ha actuado con absoluta transparencia en la adjudicación de los contratos de emergencia. Además, los contratos que están siendo investigados fueron aprobados en el consejo de administración de la empresa municipal de Funeraria por unanimidad de todos los grupos políticos", apuntan las fuentes municipales. En este sentido, el próximo lunes 4 de abril, a las 10 de la mañana, se ha convocado el consejo de administración de Funeraria. Desde la empresa funeraria también niegan que existan dossieres de seguimiento sobre ningún trabajador.