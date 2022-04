Si eres cliente de estos bancos podrías pagar comisiones en abril

Muchos consumidores acaban pagando decenas de euros al año por el mantenimiento de su cuenta corriente. Una factura que puede acabar siendo de hasta 240 euros al año sin contar el precio de las tarjetas, que va aparte.

Tener una cuenta se ha convertido en un lujo para aquellos consumidores que no pueden cumplir los requisitos de vinculación que les exigen sus bancos. Los clientes que no reciben una nómina cada mes en su cuenta suelen ser los que más pagan, mientras que aquellos que tienen ingresos recurrentes o productos de inversión lo tienen mucho más fácil para librarse de estos gastos, explican a 20minutos los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuándo cobra comisiones cada banco.

CaixaBank

Los clientes de CaixaBank deberían anotar en rojo en su calendario el próximo 30 de abril. Ese día, los que no cumplan las condiciones del plan Día a Día amanecerán con 60 euros menos en su cuenta. En total, la entidad cobra hasta 240 euros al año por el mantenimiento de su cuenta y de los servicios asociados.

Para reducir los costes, hay que domiciliar una nómina o pensión o tener más de 20.000 euros en productos de inversión. Los clientes que cumplan este requisito pagarán 15 euros trimestrales. Y si, además, domicilian tres recibos o hacen tres compras con tarjeta al trimestre, las comisiones de mantenimiento de la cuenta y de la tarjeta de crédito serán de cero euros.

Banco Santander

Los clientes del Santander que no cumplan las condiciones del programa Santander One también tendrán que pasar por caja este mes al igual que los anteriores. La entidad cobra una comisión de 20 euros todos los meses (240 euros al año) a los usuarios menos vinculados. Para no pagar nada se puede domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo y, además, usar al menos seis veces una tarjeta o domiciliar tres recibos al trimestre. También se puede operar gratis si se mantiene un saldo de al menos 25.000 euros en productos de inversión.

Dinero en efectivo. ©[grapix de Getty Images] a través de Canva.com.

ING

ING es, junto con el Santander, uno de los pocos bancos que cobra comisiones mensualmente (la mayoría lo hace cada tres o seis meses). Aunque en el caso del banco naranja, es muy fácil esquivarlas. Para empezar, solo tienen que pagar comisiones los clientes que tengan un saldo igual o superior a 30.000 euros en la Cuenta Naranja y no tengan sus ingresos domiciliados en el banco. La comisión es de 10 euros al mes.

Para dejar de pagar solo hace falta domiciliar una nómina, pensión o paro o recibir transferencias de al menos 700 euros al mes desde otro banco o bien cerrar la Cuenta Naranja y traspasar los ahorros a la cuenta corriente o a otro banco, explican fuentes de HelpMyCash. También se puede optar por reducir el saldo por debajo de los 30.000 euros.

BBVA, Sabadell o Unicaja

Otros bancos como BBVA, el Sabadell o Unicaja también cobran comisiones trimestralmente a los clientes que no cumplen sus condiciones, pero lo hacen los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Bancos sin comisiones

¿Y qué bancos no cobran comisiones ni en abril ni nunca? Algunas entidades mantienen una política de cero comisiones extensible a todos sus clientes, tengan o no tengan ingresos regulares. Es el caso, por ejemplo, de Openbank, EVO Banco o imagin, que pertenece a CaixaBank. Estas entidades comercializan cuentas corrientes sin gastos de mantenimiento en las que no hace falta domiciliar una nómina, ni recibos ni mantener un saldo mínimo para no pagar gastos, señalan desde el comparador

Algunos bancos tradicionales también comercializan cuentas online sin comisiones y sin nómina obligatoria, pero generalmente son solo para nuevos clientes dispuestos a operar por Internet.