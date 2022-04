Naturgy negocia con Argelia para que no suba el precio del gas en la renegociación del contrato hasta 2024

Quizá en el peor momento posible, pero de manera ajena al conflicto diplomático con Argelia a cuenta del acuerdo de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la compañía española Naturgy negocia desde el año pasado con la empresa estatal del gas de Argelia la renovación de su contrato para traerlo a España a través del gasoducto del Medgaz, en un contexto internacional con el riesgo cierto de terminar con el gas más caro, que como mucho llevará a conseguir los mismos precios para el periodo 2022-204, pero en ningún caso más barato. Así lo ha indicado este lunes el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, que ha advertido de que será imposible una rebaja. Sobre la posibilidad de que, a la inversa, Argelia suba el gas que llega a España, la respuesta ha sido lacónica. "Ya veremos", ha dicho.

Reynés se ha referido a la actual renegociación del suministro de gas desde Argelia en el foro 'Wake Up, Spain', organizado por el periódico El Español, dos días después de que el CEO de Sonatrach, la empresa argelina del gas, indicara que se va a mantener el precio a todos sus socios, excepto en el caso de España, hacia donde no se podía excluir cambios. "Desde la crisis en Ucrania, el precio del gas y del petróleo ha explotado. Argelia decidió mantener, para todos sus clientes, los precios de los contratos. Sin embargo, no está excluido proceder a un recálculo de los precios con nuestro cliente español", declaró Tewfik Hakkar en una entrevista a la agencia oficial de Argelia, APS.

Estas afirmaciones no han pasado desapercibidas en España, donde como en la prensa argelina, pero con un tono distinto, se relacionaron con el acuerdo entre Madrid y Rabat y con una eventual represalia por el reconocimiento por parte de España de la solución autonómica que promueve Marruecos para el Sáhara Occidental, en lugar de la autodeterminación que reivindican los saharauis y respaldan las resoluciones de la ONU.

Sin embargo, en el sector energético español estas palabras no se relacionan con el conflicto diplomático, sino con una "revisión ordinaria" del precio del gas que empezó después del verano pasado y en medio de la cual se ha producido el acuerdo con Marruecos, que se reconoce que no ayuda pero no influirá tanto como lo hará el verdadero factor, los precios del gas en el mercado internacional en plena crisis por Ucrania.

Es en este contexto en el que Reynés ha descartado una revisión a la baja de los precios y no ha descartado que, sea al contrario, que el gas argelino que llegará a España entre 2022 y 2024 sea más caro que hasta ahora.

"No estamos hoy en una coyuntura donde podamos esperar una bajada del gas", ha advertido el presidente de Naturgy, que gestiona el 49% del gaseoducto del Megaz, junto con Sonatrach, con una participación del 51%.

A día de hoy, la única vía para la llegada del gas argelino a España es el gasoducto del Medgaz, que llega hasta Almería, después de Argel decidiera inutilizar el otro gaseoducto, del Magreb, porque pasaba por Marruecos para llegar a Tarifa. "Para que se renueve un contrato tiene que haber algo que transportar por él, y a día de hoy Sonatrach no está dispuesto a meter gas que circule por el gaseoducto del Magreb", ha dicho Reynés sobre esta segunda vía, hoy clausurada desde Argelia.

De este modo, quedan dos gaseoductos que parten de Argelia, uno hacia el sur de Italia y otro al sur de España, por Almería, que es para el que Naturgy negocia los precios en este momento con Argelia.

"Hay que ver la cotización en cualquier mercado internacional, en el de Holanda ha subido un 500%. Pensar que una revisión de precios hoy de Argelia v a suponer una bajada de precio creo que es estar fuera del mundo", ha dicho Reynés, que ha confiado en que el largo plazo de los contratos de Naturgy con Sonatrach sea una baza para que, al menos, no suba el precio del gas argelino. Al mismo tiempo, eso supone tener un músculo financiero que no está al alcance de cualquiera y que es un elemento más de la negociación. "Las negociaciones no son tan evidentes como mirar el precio de orden en una pantalla, tiene muchos intríngulis".

Preguntado si, descartado un precio más bajo y atendiendo a los precios en los mercados internacionales, la opción es que el gas argelino vaya a ser ahora más caro, Reynés se ha limitado a responder que "ya veremos".

Límite al precio de gas, a lo largo de abril

Antes que Reynés, ha intervenido en el foro la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no se ha referido directamente ni a Argelia ni a la posibilidad de que no mantenga sus precios al gas que llega a España. De manera genérica, sí ha indicado que el "terremoto" que ha supuesto la guerra en Ucrania en el panorama energética "tiene un efecto en cadena" también para España, que depende poco del gas ruso pero sí está afectada por la búsqueda de "alternativas" de proveedores de gas en otros países, entre ellos Argelia, el principal suministrador de España.

"La capacidad de Europa para buscar alternativas en terceros países y el desplazamiento de nuestros proveedores hasta otros también conlleva el desplazamiento de esos segundos demandantes que ven cómo sus proveedores destinan sus recursos a otros", ha afirmado en una referencia no explícita a la eventual llegada de más países demandado gas argelino.

En todo caso, el Gobierno sigue centrado en conseguir luz verde de la Comisión Europea para limitar el precio del gas a 30 euros MWh, desde los 120 euros actuales, según ha indicado por la mañana el presidente, Pedro Sánchez, que, como Ribera después, ha confiado en que "antes de que termine este mes de abril tengamos la respuesta por parte de las instituciones comunitarias".