El acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara pone en la picota la última vía restante para importar gas desde Argelia

El acuerdo que acaban de cerrar el Gobierno y Marruecos por el que España pasa a defender un régimen de autonomía para el Sáhara Occidental ha creado un conflicto diplomático con Argelia que pone en la picota la llegada de gas argelino por la única vía, el gaseoducto del Medgaz, que funciona en el norte de África y que canaliza las que, con mucha diferencia, son las principales importaciones de esta materia prima a España. El desaire de España a Argel por su acercamiento a su archienemigo, se completa además con el pacto entre Madrid y Rabat para que Marruecos pueda utilizar las infraestructuras españolas para importar el gas que compre en los mercados internacionales, algo para lo que necesariamente tendrá que utilizar el otro gaseoducto del Norte de África, que precisamente clausuró Argelia porque pasaba por territorio marroquí, cerrando así una de los dos canales del gas a España.

Argelia es con mucha diferencia el principal origen del gas natural que importa España y el aplicación del acuerdo con Marruecos afecta también a este sector. Por una parte, porque Argel ha reaccionado retirando a su embajador en España. Por otra, porque además de alinear sus posturas sobre el Sáhara occidental, Madrid va a permitir a Marruecos utilizar unas infraestructuras que Argelia cerró antes de permitir que su gas pasara por territorio marroquí de camino a España.

177.990 gigavatios por hora de gas

El año pasado, España importó 177.990 gigavatios por hora de gas natural desde Argelia, el primer país de origen de estas compras. Le siguieron El segundo fue Nigeria, con 47.690 y el tercero Rusia, 47.690 gigavatios por hora. Hasta octubre de 2021, esta entrada de gas argelino a España se hacía por dos vías.

La mayor parte, el gas natural en su estado gaseoso, llega a través del gaseoducto del Medgaz, que entra por Almería. En 2021 llegaron así 88.688 gigavatios. La otra manera, por Zahara de los Atunes, era por medio del otro gaseoducto, llamado Magreb-Europa, que pasaba por suelo marroquí y que Argelia cerró en octubre del año pasado. Por esto, en las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos del Gobierno (CORES), solo aparecen las importaciones de gas por esta vía hasta octubre, un total de 65.877 gigavatios por hora.

Así pues, al comienzo del actual conflicto diplomático con Argelia debido al acuerdo con Marruecos, España solo disponía ya de una puerta de entrada del gas argelino. A través del gaseoducto de Medgaz, propiedad de la empresa estatal argelina Sonotrach y con una elevada participación también de la española Naturgy. Coincidiendo con el cierre de la otra vía, ambas corporaciones acordaron en octubre del año pasado ampliar el suministro de gas hasta un 25% gracias a la ampliación de este gaseoducto.

En plena guerra de Rusia con Ucrania y con el resto de Europa, que ha hecho aumentar los precios del gas y que la UE acelere la búsqueda de nuevos proveedores, que Argelia tomara represalias contra España por su acuerdo con Marruecos causaría un daño en el peor momento posible. Sin embargo, a ojos del Gobierno, las importaciones de gas natural desde Argelia no están en peligro, a pesar de que Argel ha llamó a consultas a su embajador en Madrid un día después de conocerse el pacto entre Madrid y Rabat. Según la jerga diplomática, con ello el Ministerio de Asuntos Exteriores pide a su embajador que se persone urgentemente en Argel para informar sobre un asunto determinado o recibir instrucciones de algo que suceda en el país en el que está destacado. En este terreno de juego pero a la inversa, la embajadora marroquí en Madrid fue llamada a consultas en mayo de 2021 tras saberse que España había dado asistencia sanitaria al líder saharaui Brahim Gali y no ha regresado hasta ahora.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que Argelia es un "socio sólido, estratégico, prioritario, fiable para España, también como suministrador de gas y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha afirmado que este país va a seguir dando "seguridad" al suministro.

Además, en el Gobierno se tiene en cuenta otro aspecto más realista, que Argel no cortará el suministro de gas a España por económicamente es el primer interesado de que este fluya hacia Europa. No solo por volumen de ventas. También en el actual intento de los países europeos por diversificar proveedores de gas, apuntan. Por su cercanía, España permite unos precios muy competitivos que se pierden cuanto más lejos haya que transportar el gas. Según estas fuentes, de momento no ha indicación, "ni amenaza", por parte de Argelia de cesar o disminuir el flujo.

Reutilización de la vía cerrada

Aún así, Argelia dio un golpe en la mesa a finales del año pasado cerrando el gaseoducto del Magreb-Europa, que, a diferencia del Mezgaz, atraviesa territorio de Marruecos. Pocos meses después, Madrid y Rabat han encontrado otro uso a parte de esta infraestructura, también de espaldas a los intereses de Argelia. A pesar de que desde el Gobierno se equipara este acuerdo -cerrado en febrero-a permitir que "sus coches circulen por nuestra carretera". La cuestión es que esa carretera es un tubo que conecta con un viaducto que termina termina en Argelia tras atravesar suelo marroquí.

En concreto, este pacto supone que Rabat tiene permiso para utilizar las infraestructuras españolas para canalizar el gas que importe a otros países -se supone que no a su 'enemigo' Argelia, porque no se espera ni que uno quisiera comprar ni otro, vender-.

Así, Rabat podrá comprar gas en los mercados internacionales, que llegará en barco al Estrecho, a algún puerto donde España tenga alguna de sus seis regasificadoras -la más cercana sería la de Huelva- y se conectaría después al tubo que une a España y Marruecos por debajo del mar.