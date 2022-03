El giro del PSOE con respecto a la posición española sobre el Sáhara Occidental amenaza con resquebrajar la buena relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Tras un fin de semana de marejada interna en el Ejecutivo, Díaz aseguró que no comparte "las formas" ni tampoco el contenido de la decisión que Sánchez ha tomado, que además no fue consultada con sus socios de coalición, y denunció que ese "cambio radical de posición" supone que el presidente "incumpla el mandato de país" que tiene.

Así se pronunció la vicepresidenta segunda en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con las comunidades autónomas para discutir el paquete de medidas que está preparando el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, un encuentro al que también asisten las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera. "En política son tan importantes como el fondo, y las formas no son correctas, no solo con nosotros sino con el conjunto del país", criticó Díaz con respecto a la decisión de Sánchez.

Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos, no obstante, no son solo de forma, sino también de fondo. "Es un cambio que en absoluto comparto", sostuvo la vicepresidenta segunda, habitualmente muy poco dada a exteriorizar sus diferencias con los socialistas en público. E insistió en que el PSOE debería haber consensuado con los morados la decisión antes de adoptarla. "Somos un Gobierno de coalición y los asuntos de fondos se dialogan entre las partes; recuerden que yo misma, en la reforma laboral, no solamente compartí y dialogué con todos los ministerios, sino que tuvimos que hacer comisiones paralelas para ello", deslizó Díaz.

Esa referencia a las negociaciones de la reforma laboral no es baladí, ya que provocó una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la coalición por el intento de Calviño de tutelar la negociación entre Díaz y los agentes sociales cuando llevaba en marcha ocho meses. La vicepresidenta morada, con respecto al Sáhara, reconoció que la política exterior es competencia del PSOE con "el presidente a la cabeza", pero insistió: eso "no obsta para que las grandes cuestiones de fondo en un Gobierno de coalición deben ser compartidas". "Máxime ante una decisión de tal calibre que ha causado enorme preocupación en el país", apostilló Díaz.

La vicepresidenta segunda, en cualquier caso, descartó que la crisis abierta en el seno del Ejecutivo por el cambio de postura sobre el Sáhara vaya a suponer la ruptura de la coalición. "Claro que no vamos a romper el Gobierno, porque lo que le faltaba a este país era tamaña irresponsabilidad", apuntó Díaz, que sostuvo además que esa es la posición "coherente" y que "quien es incoherente es quien, sin dar explicaciones, cambia la posición". La vicepresidenta confirmó que en los próximos días se reunirá con Sánchez para abordar "tres asuntos: la crisis económica y social de máxima gravedad en nuestro país, la crisis energética y lo que tiene que ver con la ONU, el Sáhara y las previsibles consecuencias".

