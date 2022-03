Sánchez, acorralado por la oposición y por sus socios para que dé explicaciones por el Sáhara

La cesión ante Marruecos tras reconocer España que su solución para el Sáhara Occidental es la "más viable" ha puesto en la picota al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tanto sus socios de Gobierno como la oposición presionan ahora para que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. Varios partidos han registrado ya peticiones para que comparezca, aunque de momento tan solo está prevista la intervención del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que casi con toda seguridad tendrá lugar el miércoles. Desde Moncloa aseguran que van "paso a paso" y que esta semana "toca Bruselas", en referencia a la celebración del Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 en los que los Estados miembros debatirán sobre cómo rebajar el precio de la factura de la luz.

El enfado con el presidente es evidente en una gran mayoría de las formaciones políticas. En algunos casos, no solo por el fondo, sino por las formas. Y es que, fue Marruecos quien anunció que Sánchez había enviado una carta al rey Mohamed VI en la que, según Rabat, sostenía que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007 constituye "la base más seria y realista" para lograr una solución a este conflicto. Moncloa anunció después que se abría "una nueva etapa" entre ambos socios. Sánchez todavía no se ha referido públicamente al tema, ni en comparecencias ni en ruedas de prensa.

Con todo, ni Yolanda Díaz, líder del sector de Unidas Podemos en la coalición, ni Alberto Núñez Feijóo, líder 'in pectore' de la oposición, fueron avisados del "cambio" que, a su juicio, supone la nueva postura española. Tanto desde Moncloa como desde el PSOE aseguran que no hay "giro" alguno, ya que es una posición que, según los socialistas, ya defendieron anteriores gobiernos en 2008, 2012 y 2015. El presidente gallego calificó de "temeridad" y de "falta de respeto" la decisión de Sánchez y Díaz, pese a asegurar que no romperá la coalición, le acusó de "incumplir el mandato del país".

Los populares, junto a Ciudadanos, registraron una petición de comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. También este lunes lo han hecho socios parlamentarios habituales como ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias y otros que conforman la oposición: Junts, el PDeCAT, la CUP, BNG y Coalición Canaria. Eso sí, la única petición que estudiará la Mesa este martes, cuando tiene una reunión, será la de los 'populares'.

La proposición deberá ser admitida a trámite por la Mesa, un paso que, a priori, será fácil de superar, ya que ese órgano únicamente revisará que la solicitud no contenga errores de forma. Después, la propuesta se debatirá en Junta de Portavoces, donde se decide el orden del día de las sesiones parlamentarias, aunque en todo caso ese debate se producirá la semana que viene. En la Junta tienen mayoría PSOE y Unidas Podemos, pero un giro de los morados puede obligar a Sánchez a comparecer. La comparecencia que parece seguro que se celebrará este miércoles será la del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha registrado la intervención a petición propia.

Eso sí, para la oposición no es suficiente, pues pretenden que sea Sánchez quien explique la decisión en la Cámara Baja. Desde Moncloa explican que hay que ir "paso a paso" y que esta semana están centrados en Bruselas, por la celebración del Consejo Europeo este jueves y este viernes y que debatirá cómo rebajar el precio de la factura de la luz. La semana que viene, Sánchez comparecerá para explicar a qué acuerdos se ha llegado, aunque es posible que también se vea obligado a tratar el tema del Sáhara al unificar las comparecencias.