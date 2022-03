Los caseteros anuncian paros en la Feria de Abril

"O cambia la norma o cambia la Feria". Es el lema bajo el que la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria ha decidido plantarse y no trabajar en las próximas ferias de la comunidad, ante la imposibilidad, afirman, de poder cumplir con la reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno central. Una decisión que, de no revertirse, afectará a las aproximadamente 42 ferias que se celebran esta temporada en toda Andalucía y en las que la asociación tiene un 90% de presencia.

En la provincia de Sevilla, la primera cita damnificada será la del municipio de Mairena del Alcor, que se celebra del 20 al 24 de abril. Y, posteriormente, la Feria de Abril de la capital (del 30 de abril al 7 de mayo), una de las de mayor envergadura de la comunidad. De las 1.056 casetas que se instalan en el Real de Los Remedios, la asociación representa a unas 800.

El sector afirma que la nueva normativa estatal introduce "importantes limitaciones" a la contratación temporal, con unas condiciones que "dificultan y hacen prácticamente inviable" trabajar en estos eventos, donde priman los contratos de corta duración, con jornadas maratonianas de hasta 14 horas consecutivas al día y sin posibilidad de establecer los descansos obligatorios que impone la ley, lo que exige "plena disponibilidad y horarios prolongados de atención al público".

"Lo que queremos es poder trabajar sin miedo a que nos multen, dignamente y con libertad", asegura a 20minutos José David Martín González, presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria –que aglutina a unos 10.000 trabajadores–, que insiste en que el gremio "quiere trabajar" tras dos años y medio en blanco como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha provocado "importantes pérdidas y la venta de enseres por parte de muchos profesionales que no podían pagar las letras de las naves que tenían". Muchos, continúa, "se han quedado en el camino y otros se han ido a otros sectores".

Lo que ahora reclaman a la Administración es que "el Estatuto de los Trabajadores se adapte a la idiosincrasia de las ferias", explica por su parte a este periódico Vanessa Villegas, socia de Sanguino Abogados y asesora jurídica de los caseteros. Concretamente, lo que piden es un "régimen especial" que contemple las particularidades de este sector, al igual, dicen, que sucede con los artistas o con los profesionales sanitarios.

Conscientes de que la modificación de la normativa estatal "no se puede hacer de un día para otro", lo que sí reclaman para este año es un "régimen más flexible" durante la celebración de las ferias, continúa la abogada, de forma que puedan trabajar sin ese temor a la multa que alega el gremio. Y, ante todo, piden que "haya un acercamiento con la Administración, que esta conozca el problema y las especificidades" de estos profesionales, que confían en que alguien les "tienda la mano", ya que, afirman, "si hemos llegado a este punto es porque nadie nos echa cuenta".

Falta de trabajadores

El sector explica que para poder ajustarse fielmente a la norma sería necesario doblar los turnos y, por lo tanto, duplicar la plantilla que trabaja en las ferias, principalmente en las de mayor calado, como es la Feria de Abril de la capital hispalense, extremo que "no es posible porque no hay suficientes trabajadores". No en vano, actualmente hay unas 200 casetas en la Feria de Sevilla sin encargados, señala Martín, ya que, como explicaba antes el representante del sector, muchos caseteros han dejado la profesión por culpa de la crisis sanitaria. En este sentido, el delegado municipal de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, confiaba hace unos días en que el problema se solucione y "todas las casetas estén atendidas", ya que, consideró, "hay una oportunidad de mercado".

La opción de doblar los turnos para no exceder la jornada laboral de 8 horas diarias, además de no ser viable por falta de personal, tampoco compensa económicamente a los hosteleros de la Feria de Abril. Tal y como explica el presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria a este medio, hay muchos trabajadores que se cogen vacaciones en sus empleos para poder trabajar en la semana de farolillos de Sevilla, ya que "en siete días ganan lo mismo que en un mes en sus trabajos". En caso de que solo trabajaran 8 horas al día, el salario sería mucho menor y "no les interesaría".

Precisamente respecto al salario de los profesionales que atienden las barras en las casetas, y tras difundirse en las redes sociales una oferta de trabajo en la que se ofertaban 450 euros por un horario de 15.30 a 3.00 de la madrugada, Martín se ha mostrado tajante: "No es cierto, en la Feria nadie gana 450 euros".

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, también se ha manifestado sobre el anuncio del paro de los hosteleros, asegurando que la ciudad necesita que se celebre la Feria, no solo "por una cuestión económica, sino también anímica". Así, y pese a recordar que se trata de un conflicto que excede las competencias municipales, el regidor hispalense se ha comprometido a "arrimar el hombro" para que la fiesta se celebre con normalidad.

¿Qué dice el Ministerio de Trabajo?

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a 20minutos que las particularidades de contratación de este colectivo "se pueden canalizar perfectamente a través de las modalidades contractuales recogidas en la reforma laboral, como los contratos fijos discontinuos y, en su caso, cuando exista causa, los contratos de duración determinada, como los ocasionales". Las actividades estacionales, recuerda Trabajo, "no son incompatibles con la estabilidad del empleo" tras la reforma laboral.

El Real Decreto 32/2021, continúan las mismas fuentes, "no modificó, en ningún caso, el régimen de jornada", que en el caso de "cualquier colectivo", debe "respetar, entre otros, los artículos 34 y 37 del Estatuto de los Trabajadores". Lo contrario, señala el Ministerio, "supone contravenir una cuestión de extraordinaria importancia para las personas trabajadoras: la prevención de riesgos laborales".

Aumentar las jornadas sin respetar las normas mencionadas supondría, explican fuentes ministeriales, "transgredir la Directiva de Tiempo de Trabajo de la Unión Europea, de acuerdo con diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Y concluyen: "Es verdaderamente sorprendente que el régimen de la jornada de trabajo, que lleva décadas en el estatuto, se cuestione en este momento en elementos tan básicos como el descanso entre jornadas o la limitación de las horas extras para poner en duda la reforma, que no abordó estos temas, que se abordarán en una futura ley de usos del tiempo".