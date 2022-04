El PP se reinicia en un congreso exprés que aclamará a Feijóo como nuevo líder

El PP dará al botón de "reinicio" este fin de semana en su XX congreso nacional, un cónclave en el que dará por cerrada oficial y definitivamente la etapa de Pablo Casado al frente del partido tras el abrupto anuncio de su salida tras una crisis interna agria e inédita. Alberto Núñez Feijóo cogerá finalmente las riendas de la formación como él quería, por aclamación y con todos los 'populares' unidos en torno a su figura.

Sevilla ha sido el lugar escogido para este congreso extraordinario que se ha preparado de forma exprés, en apenas treinta días, y que, por tanto, será meramente funcional: su fin último es renovar la dirección del partido, por lo que no habrá ni debate de ideas ni ponencia política. El objetivo es dar por finiquitada la era de Casado y Teodoro García Egea, que no ha durado ni cuatro años, y arropar al nuevo líder. El lema del congreso lo dice todo: "Lo haremos bien".

La elección del lugar de este congreso es casi un eufemismo a la refundación que la organización acometió en el mismo lugar, el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), exactamente hace 32 años. Será un fin de semana, por tanto, cargado de simbología y reminiscencias para el PP, que no esquiva sino abraza los paralelismos evidentes entre aquel X Congreso de 1990 y este, el XX. Si entonces se entronizó a José María Aznar, se enterró definitivamente a Alianza Popular y a Manuel Fraga se le mimó nombrándolo presidente-fundador, ahora se ha confiado a Feijóo la tarea de pasar página a una etapa casi proscrita y sin nadie en el partido que la reivindique.

De hecho, en el programa del congreso, cuya organización ha sido pilotada por el eurodiputado Esteban González Pons, no se reivindica dicha etapa. El ex secretario general García Egea no interviene para hacer el informe de gestión y Casado dará un discurso que ha sido camuflado entre los que pronunciarán los expresidentes Aznar y Mariano Rajoy y el del nuevo líder Feijóo.

El congreso empezará este viernes a las 11.10 horas con el informe de González Pons como presidente del comité organizador, tras lo cual se elegirá a los miembros de la Mesa. La presidirá la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, que hará una breve intervención a los asistentes. Tras ella, se ha programado un discurso de la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul.

A partir de las 11.50 horas tendrán lugar dos mesas redondas a cargo de los líderes del PP en las distintas comunidades autónomas que no tienen responsabilidades de gobierno, como son los de Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Cataluña, La Rioja, Cantabria, País Vasco y Melilla.

Cuca Gamarra, la futura secretaria general

Ya por la tarde del viernes, a las 16.00 horas, la que este último mes ha sido coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, será la que exponga el informe de gestión. Lo hará, además, como la elegida por Feijóo para ser la nueva secretaria general. Su informe se votará a mano alzada por los 3.109 compromisarios, provistos con cartulinas amarillas y rojas en función del signo del voto.

Después se ha previsto el "cierre del plazo de presentación de candidaturas", aunque es una mera formalidad, ya que el único aspirante es el presidente gallego, que ya ha sido respaldado por el 99,63% de los votos de las bases. Su confirmación correrá a cargo de los compromisarios.

La tarde del viernes también incluye un discurso de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a continuación el propio Feijóo moderará una mesa con los líderes 'populares' que sí gobiernan en sus respectivas autonomías: el andaluz Juanma Moreno, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el murciano Fernando López Miras y el ceutí Juan Vivas.

Casado, como un expresidente más

A partir de las 17.30 horas se han programado los discursos de los expresidentes del partido. El de la despedida de Casado también se ha incluido en este bloque, pero sin diferencia entre unos y otros a pesar de que él seguirá siendo en ese momento el líder oficial del partido -aunque lleve ya un mes fuera de la esfera pública-, pues Feijóo no será proclamado hasta el día siguiente.

La jornada del sábado comenzará con un homenaje a las víctimas del terrorismo, tras lo cual habrá una intervención de los portavoces en Congreso, Senado y Parlamento Europeo. A continuación habrá un homenaje a Ucrania y después se cerrarán las urnas en las que habrán votado los compromisarios.

Durante el recuento de votos, la organización ha previsto los discursos del presidente del Grupo Popular en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, y uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, el griego Margaritis Schinas, tratando así de cerrar la controversia generada tras la cumbre del PP europeo en la que el presidente saliente, Donald Tusk, criticó abiertamente el pacto de gobierno con Vox en Castilla y León.

Juanma Moreno, como anfitrión del congreso, tendrá un protagonismo especial en esta segunda jornada, con un discurso propio, y después se hará lectura de los resultados de las votaciones. La proclamación de Feijóo como nuevo presidente del PP se espera para mediodía del sábado, cuando expondrá a los asistentes las que serán las líneas generales de su mandato. El nuevo líder no esperará y presidirá en Sevilla, ya el domingo, su primer Comité Ejecutivo.