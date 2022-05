Al igual que en otros ámbitos, los últimos dos años han sido especialmente anómalos en el flujo de desplazamientos en carretera y tráfico urbano. Desde el primer Estado de Alarma decretado en marzo de 2020 hasta el mismo mes de 2021, el descenso en desplazamientos fue del 20%; entre ellos, los movimientos de largo recorrido, llegaron a bajar un 31%. Todo ello se reflejó en los años 2020 y 2021 en notables reducciones de las cifras de siniestros mortales y de fallecidos.

Este inicio de año, con la recuperación de un flujo normal de tráfico, sí permite extraer conclusiones sobre la evolución de la siniestralidad vial en Andalucía. Y, según se desprenden de los datos, los accidentes y los fallecimientos en carretera han regresado con fuerza situándose por encima de los valores del año pre-pandemia 2019. El informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) para el período correspondiente entre el 1 de enero y el 27 de abril de este año arroja 61 siniestros mortales y 67 fallecidos en las vías interurbanas andaluzas. Andalucía es la comunidad que presenta las cifras más altas. Por ejemplo, respecto a las regiones más pobladas, Cataluña cuenta con 44 siniestros mortales y 50 fallecidos; la Comunidad Valenciana, 33 y 38; y Madrid, 16 y 17.

En relación con los datos de 2019, los accidentes con resultado fatal han crecido un 38,6% en el primer cuatrimestre, pasando de 44 a 61. Los fallecidos han pasado de 52 casos a 67. En este sentido, Andalucía es donde más crece ese diferencial, que baja en la mayoría de las comunidades. En Cataluña los siniestros mortales arrojan 5 casos menos; en Madrid, 7; y en Valencia, 5 casos más. La tónica se mantiene en el caso de los decesos: solo Castilla y León, con 20 fallecidos más en 2022 que 2019, supera a Andalucía, con un diferencial de 15.

En relación al global de España, los siniestros mortales suben un 5% de 2019 a 2022 y los fallecidos un 7%. Andalucía, como se ha comentado arriba, experimenta un crecimiento de accidentes fatales del 38% y del 28% en fallecidos. Dentro de la comunidad, Sevilla y Málaga concentran la mayor cantidad de sucesos de este tipo, debido a la mayor cantidad de población y vehículos.

Para la Asociación de Automovilistas Europeos, existen varios motivos en alza general de siniestralidad y mortalidad. Entre ellas, estaría el estado de las carreteras, "que no se ha mantenido y en ocasiones se encuentra en estado lamentable" y "el envejecimiento del parque de automóviles". La pandemia y la crisis han ralentizado el ritmo de renovación de coches. Mario Arnaldo, presidente de la asociación, no cree que concurran factores de pérdida de destreza o capacidades de atención tras el parón especialmente acusado de 2020, pero sí opina que la sociedad "ha olvidado un poco el peligro en carretera, que ha pasado a un segundo plano, eclipsado por otros problemas y la DGT no ha sabido sacar un mensaje de garra o polémico". Junto con ello, Arnaldo "intuye" que el crecimiento en consumo de alcohol y drogas podría estar reflejándose en el tráfico.

Cabe recordar que Andalucía tiene una de las mayores redes de carreteras de España y el mayor parque móvil, pero, según datos de la consultora MSI, la antigüedad del mismo se sitúa en 11,7 años, por debajo de los 12,3 años de la media nacional.

Más de 550 millones en tres años para mejora en carreteras

En cuanto al estado de la red, el Gobierno andaluz mantiene que las carreteras andaluzas se encontraban en mal estado a su llegada al poder en 2019. Según un informe de la Dirección General de Infraestructuras, hasta 1.800 kilómetros se encontraban con el firme muy deteriorado. Por ello, según la Junta, ha multiplicado fondos para poner a punto la red.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio señala que ha invertido hasta 576 millones de euros a la mejora de las carreteras de titularidad autonómica en estos tres años, lo que supone 31,3% más que en el mandato socialista anterior. La falta de inversiones en ese período ha llevado, señala Fomento, a "una pérdida patrimonial del valor de las carreteras andaluzas de más de 1.000 millones de euros".

En los próximos meses está prevista la licitación y adjudicación de contratos por importe de 126 millones de euros para actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de las vías.