El PP envolverá a Feijóo con el espíritu de Sevilla '90 en un congreso con homenaje para Aznar y Rajoy y despedida a Casado

El PP se lamerá las heridas en Sevilla en lo que, insisten desde el partido, será un congreso de "reinicio", la etiqueta diseñada y reiterada por Esteban González Pons, presidente del comité organizador del congreso (COC). Casi un eufemismo a la refundación que la organización acometió en el mismo lugar, el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), exactamente 32 años antes. Será un fin de semana, por tanto, cargado de simbología y reminiscencias para el PP, que no esquiva sino abraza los paralelismos evidentes entre aquel X Congreso de 1990 y este, el XX. Si entonces se entronizó a José María Aznar, se enterró definitivamente a AP y a Manuel Fraga se le mimó nombrándolo presidente-fundador, ahora se ha confiado a Alberto Núñez Feijóo la tarea de pasar página a una etapa, la de Pablo Casado, proscrita y sin nadie que la reivindique.

"Recuperamos dos principios clásicos del PP desde su refundación. 'Centrados en la libertad', lema del Congreso de 1990, y que el Partido Popular se renueva por adición, siendo un partido transversal en su representación territorial, social y generacional", expuso este lunes González Pons. "Apelamos a nuestra historia, a nuestra experiencia. Es un congreso donde mostramos el orgullo por todo lo que hemos sido y por todo lo que queremos ser", desarrollan fuentes del COC.

Será el propio Aznar quien ejerza de maestro de ceremonias en la conmemoración de aquella fecha, con una intervención que precederá a la de Mariano Rajoy, que también "tendrá su homenaje"; después se ha previsto el discurso de despedida de Casado y la presentación de la candidatura de Feijóo en la tarde del viernes.

Será la segunda intervención de Feijóo en Sevilla, cuyo liderazgo se sustanciará con hasta tres participaciones durante las dos jornadas previstas. Esa misma tarde ejercerá como moderador de una mesa redonda con el resto de líderes regionales del partido en gobierno y el sábado por la mañana cerrará la convención con su discurso de investidura, ya proclamado presidente y una vez ratificado por los 3.109 compromisarios acreditados. De telonero, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anfitrión y quien sucederá a Feijóo como el barón territorial con más peso y galones dentro del partido.

A lo largo de esta semana se conocerá quién presidirá el congreso, los 35 primeros miembros del Comité Ejecutivo Nacional se dará el viernes y, el sábado, Feijóo nombrará a 30 de los miembros de la Junta Directiva Nacional. El presidente gallego está obligado, en la primera lista, a dar el nombre de quien ocupará la Secretaría General, pero no las vicesecretarías generales. "La lista podríamos no conocerla hasta 10 o 15 días después del congreso", avisan desde el COC, y recuerdan que "Casado no dio a conocer su organigrama hasta 10 días después". Si bien "lo más probable es que esto no sea así".

La mañana del viernes, divididos en dos turnos, intervendrán todos los presidentes regionales del partido en la oposición. Tras los roces con los socios europeos tras el pacto con Vox en Castilla y León y la intervención de Casado en la cumbre de presidentes del PPE en París, la presencia de los socios comunitarios será notoria. Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, pronunciará por la tarde un breve discurso y en la mañana del sábado, mientras se recuentan los votos, intervendrán Manfred Weber, próximo presidente del PPE, y Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea. Además, no se descarta todavía la presencia de algún otro líder internacional y reconocen que los consejeros de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, "por educación" y "solo a título individual", son los únicos dirigentes de formaciones ajenas al PP invitados al evento.

Ante la ausencia de secretario general, dimitido hace semanas Teodoro García Egea, será Cuca Gamarra, coordinadora general, la encargada de leer un informe de gestión que se votará a mano alzada por los compromisarios, provistos con cartulinas amarillas y rojas en función del signo del voto.

"Unidad, ilusión y gobierno", son las tres consignas con las que el PP se arenga internamente. La incertidumbre por el puesto que ocupará cada uno en la próxima estructura no difumina cierta satisfacción interna por haber suturado la hemorragia derivada de la guerra entre Génova y Sol, entre Casado e Isabel Díaz Ayuso, en poco más de un mes. "Vamos a reiniciarnos en el año 2022 y queremos que sea lo suficientemente emotivo para mostrarle al mundo quiénes somos", apuntan desde el COC.

González Pons ha dejado de contestar los recurrentes whatsapp de los periodistas que le preguntan sobre su futuro. "El candidato tiene a gala que jamás se ha filtrado ningún nombre de su gobierno", desliza uno de los organizadores. No es cierto. En 2009 se filtró su primer gobierno a un medio gallego y aún no se sabe quién fue. Quedan pocos días para saber si el presidente gallego es capaz de esquivar, una vez más, las filtraciones.