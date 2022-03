Menos mal que Playmobil no necesita gasoil: todos sus coches y furgonetas están hoy ¡rebajados en Amazon!

La subida del gasóleo actual que se sufre España y otros países de Europa ha terminado afectando a todos los sectores, pero, hay vehículos que no necesitan Diésel ni gasolina y ayudan a los más pequeños a evadirse de la realidad jugando. Hablamos, claro, de los coches y furgonetas de ¡Playmobil! Cualquiera de estos vehículos que imagines, para olvidar la actualidad y jugar con los más pequeños de la casa, tienen hoy descuento en Amazon. Desde las furgonetas Volkswagen más hippies, hasta el coche de Regreso al futuro con todo detalle, pasando por un Porsche de carreras tienen un gran descuento hoy en Amazon.

Por eso, el día para aprovechar los descuentos del ecommerce de hasta el 45% es hoy. Desde 20deCompras hemos seleccionado una lista de los modelos más rebajados, vendidos y mejor valorados del gigante de las ventas online. Tarea muy difícil, ya que cualquier vehículo es mejor que el anterior y te querrás quedar con todos. ¿Estás preparado? Allá vamos, cuesta abajo y sin frenos a por las rebajas en Playmobil.

Scooby-Doo no pasa de moda

Una de las furgonetas más vendidas y mejor valoradas por su relación calidad-precio es la de Scooby-Doo y sus amigos, los cuales no pasan nunca de moda. Este modelo viene equipado con todo lo que te imaginas, hasta con una luz LED para que tu hijo o hija no quiera parar de jugar. Por incluir, incluye hasta una cena con Shaggy, ¿Quién no iba a quererla? Con más razón aún es deseada si, además, posee un 30% de descuento y cuesta menos de 35 euros.

¿Qué misterio les deparará ahora a Scooby-Doo, Shaggy y al resto de la banda? Amazon

Pero la de Scooby-Doo no es la única furgoneta rebajada en Amazon, también la más hippie de todo Playmobil. Se trata de una Volkswagen roja y blanca, ideal para acampar, que cuenta con casi 7.000 valoraciones positivas en el ecommerce y un descuento del 20%.

Sin embargo, si tus hijos son más de coches de carreras, hoy también podrán aprovechar los descuentos. ¿Quién no ha soñado con tener un Porsche de carreras? Ahora es posible gracias a casi al 40% de rebaja en este modelo, que cuenta con luces en el interior, en el exterior y hasta un trofeo para el ganador.

¡El más rápido sin necesidad de gasolina! Amazon

Y no olvidemos uno de los coches más deseados por los padres: el de Regreso al futuro también cuenta con una rebaja hoy del 22%. No te lo pienses y engancha a tus hijos a una de las sagas más vistas de la historia.

¡Camiones multifunción!

Por último, desde 20deCompras hemos seleccionado el camión más deseado por los niños, más completo, vendido y ¡más rebajado! Se trata del City Action para pequeños y pequeñas policías. Lo mejor de este camión son los efectos de luz y sonido y todos los accesorios que trae para jugar. Tres policías de las fuerzas especiales, espacio para cuatro figuras más, techo extraíble para facilitar las maniobras y ¡multitud de sirenas!

¡El camión más deseado! Amazon

