Seguidores de Marvel, hoy es el día para darse un capricho friki: el Guantelete del Infinito de Lego, al 30%

Jugar no es solo cosa de niños. A la vista está el furor que los juegos de mesa causan entre todos los públicos o la avalancha que se produce cada vez que Amazon anuncia que rebaja las maquetas para revivir alguno de los escenarios más famosos de la saga Harry Potter. De hecho, son las construcciones una de las favoritas de los adultos para pasar el tiempo disfrutando de recreaciones en miniatura de sus universos frikis favoritos, sobre todo si une dos conceptos tan populares como Lego y Marvel. ¿Un sueño inaccesible? Nada más lejos de la realidad: la marca de bloques cuenta con una colección de los superhéroes solo apta para coleccionistas dispuestos a invertir parte sus ahorros en estas piezas icónicas.

Desde 20deCompras, sin embargo, queremos que todos los que buscan conseguir alguna de estas joyas puedan lograrlo al mejor precio. Por eso, y tras una búsqueda en profundidad por alguno de los ecommerces más populares, podemos decir que hemos encontrado muy deseada al mejor precio (al menos, durante la redacción de este contenido) del mercado: el Guantelete del Infinito está disponible en Amazon por 56 euros gracias a una rebaja del 30%. Si lo escoges, te ahorras 24 euros en la compra; una oportunidad difícil de rechazar que, además, está a un solo clic de pertenecer a tu colección. ¿Vas a resistirte?

Maqueta del Guantelete. Amazon

Este artículo de colección está formado por 590 piezas entre las que se encuentran las Gemas del Infinito y un soporte con leyenda. En cuanto a las dimensiones, ofrece 31 centímetros de altura, 13 de anchura y 11 de profundidad. Esta maqueta de Lego ha recibido más de 1.700 valoraciones en Amazon, con casi cinco estrellas doradas. Las reseñas destacan que, pese a su reducido tamaño, es una recreación muy realista y las instrucciones para montarlo son sencillas.

Otras piezas icónicas

Además de este emblema de las películas de Marvel, en Lego también han diseñado otras recreaciones de iconos del cine o la televisión. El casco del Mandalorian, de la saga Star Wars, es otra de las maquetas que podemos añadir a nuestra colección (¡y también con rebaja!). También pueden saciar sus ansias de colección los seguidores de Harry Potter con piezas tan icónicas como el Expreso de Hogwarts o el Gran Comedor Para los amantes de la mítica serie Friends, Lego ha recreado la cafetería Central Perk.

