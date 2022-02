Increíble, pero cierto: los puzles 3D de 'Harry Potter' vuelven a estar muy rebajados en Amazon a partir de 22 euros

Que sea la saga juvenil más leída de la historia no es de extrañar... ¡Lo que sí sorprende es que solo la recomienden para jóvenes! Los fanáticos de Harry Potter, esa generación que crecimos esperando nuestra carta para Hogwarts, no hemos podido superar este universo que tantas alegrías nos ha dado. ¡Que se lo digan a la usuaria que recreó todo el mundo mágico con piezas de Lego! Por eso, no hay oportunidad que desperdiciemos para sumergirnos (¡una y otra vez!) en la historia de El Niño que Sobrevivió, ya sea disfrutando de una maratón completa de sus ocho películas, (re)viendo el encuentro por el 20 aniversario o siguiendo paso por paso la guía para celebrar la Harry Potter Book Night como es debido.

Tampoco decimos que no a los juegos temáticos de la saga, pues, aunque ya no estemos en edad, todo lo relacionado con el universo mágico merece nuestra atención. ¡Incluidos los puzles 3D que, cada vez que salen en oferta en Amazon, triunfan! Y hoy es uno de esos días en lo que podemos conseguirlos casi a mitad de precio: desde la maqueta del callejón Diagon a la recreación completa de Hogwarts. ¡No es broma! Palabra de 20deCompras; aunque, eso sí, no tardes en hacerte con tu modelo favorito, ¡que el stock disponible vuela!

Esta maqueta incluye tres de los edificios icónicos del callejón. Amazon

Después de que hayamos adquiridos todos los enseres mágicos para estudiar, toca poner rumbo a las Escuela de Magia. Este puzle recrea el castillo de Hogwarts con 197 piezas. Así, podemos tener en casa a pequeña escala el gran escenario en el que se desarrolla la saga de películas más mágicas de la historia. Este modelo requiere de unas 4 horas de montaje, sin necesidad de herramientas.

El puzle 3D de Hogwarts, el colegio de magia más famoso de la literatura. Amazon

También tenemos la opción de conseguir una maqueta del castillo algo más grande si, por un lado, montamos primero la del Gran Salón del colegio con 187 piezas. Igual que el resto de propuestas, todas las piezas encajan con precisión, es fácil de montar y no requiere ni de pegamiento ni de herramientas, basta con ensamblarla paso a paso siguiendo las instrucciones.

Maqueta del Gran Salón de Hogwarts. Amazon

A este puzle anterior, se le puede añadir la maqueta de la Torre de Astronomía para conseguir una construcción más grande. En concreto, este modelo tiene 243 piezas, el segundo con más cantidad detrás del Callejón Diagon.

Esta maqueta tiene 243 piezas. Amazon

Aunque no esté rebajado, merece la pena incluir en este listado el puzle 3D del Expreso de Hogwarts, una maqueta que incluye el andén 9 y ¾, con Harry y Ron con sus equipajes, el tren y el coche de los Weasley.

Esta maqueta recrea el Andén 9 y 3/4. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.