El monstruo de colores: del libro al juego de mesa, todo lo que necesitas para que tu hijo entienda sus emociones

Educar en lo emocional es algo más que una moda. Los adultos nos hemos dado cuenta de que es fundamental que los niños aprendan, cuanto antes, a identificar sus sentimientos, ya sea para ganar autonomía, para gestionar la frustración cuando las cosas no salen como quieren o para perder el miedo a comunicar aquello que les preocupa. Sin embargo, fuera del aula, los adultos no siempre tenemos recursos o herramientas para lograrlo de forma integral y natural sin que ni a ellos ni a nosotros se nos haga difícil. O, quizá, es que, simplemente, no conocemos algunos de los que más están dando de qué hablar. ¿Te suena El monstruo de colores?

Gracias a la, tal y como se denomina, 'arte-terapeuta' Anna Llenas, este personaje ha atrapado a miles de familias y se han convertido en todo un referente a la hora de tratar con los niños numerosos temas relacionados con la educación emocional. Primero, a través de un libro; y ahora con juegos de mesa y figuras con las que interaccionar, todos disponibles en Amazon. ¿Quieres descubrirlos?

Todo de 'El monstruo de colores'

- El libro. Él fue el encargado de iniciar la preocupación por la gestión de las emociones en los más pequeños y, por ello, se ha convertido en un indispensable en las librerías infantiles. En él, el Monstruo de Colores se ha hecho un lío con las emociones. Esta situación sirve de pretexto para introducir a los niños en el lenguaje de las emociones. También está disponible en versión pop up.

Libro 'El monstruo de colores' Amazon

- El juego. Tal fue el éxito del libro y la acogida que tuvo, que se desarrollaron nuevas vías para incidir en el trabajo de las emociones. Prueba de ello es el juego en el que debemos ayudar al Monstruo de Colores a descubrir sus emociones. Cada participante debe contar una historia, real o inventada relacionada con el sentimiento.

Juego de mesa de 'El monstruo de colores'. Amazon

- La colección de figuras. Para que siempre tengamos presente la necesidad de conocer nuestras emociones, podemos tener en casa la colección de figuras de ‘El Monstruo de colores’ que, además, si hay pequeños se convertirá en la mejor excusa para una tarde de juegos.

Colección de figuras del 'Monstruo de colores'. Amazon

