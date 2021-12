Se define a sí misma como ‘arte-terapeuta’ y lo cierto es que desde que Anna Llenas abandonó su carrera en el mundo de la publicidad para volcarse de lleno en el de los álbumes ilustrados ha conseguido seducir a través de sus dibujos, collages y palabras tanto a grandes como a pequeños. Libros como Topito terremoto, Te quiero (casi siempre), Laberinto del alma y, por supuesto, el archiconocido El monstruo de colores han atrapado a miles de familias y se han convertido en todo un referente a la hora de tratar con los niños numerosos temas relacionados con la educación emocional. Con el final del 2021 nos llega su último trabajo, La joya interior (Lumen / Penguin Random House) todo un canto a cuidar y recuperar nuestra esencia y potenciar nuestra autoestima.

No hace muchos años trabajabas en el mundo de la publicidad como directora de arte, ¿que te llevó a dar un giro tan radical en tu carrera y decantarte por algo mucho más personal?

Bueno, de hecho fue un giro radical para volver a mí. A mi esencia, a lo que realmente me gustaba o quería ser. Tomé una decisión importante, un poco a contracorriente, pero fue una buena decisión.

Vivimos en un mundo muy acelerado donde además la oferta audiovisual para los más pequeños es brutal. ¿Cuál crees que es el secreto para que los niños sigan sintiendo atracción por un buen libro y no pasen nunca de moda?

Lo de no pasar de moda, eso solo pasa con los clásicos…. Lo de la gran oferta audiovisual muy acelerada me asusta también como madre. Los pequeños piden tele y pantallas y es complejo de manejar… Creo que el secreto, sobre todo de pequeños, está en la compañía y presencia del adulto que se los lee, que juega y dramatiza, que ríe con ellos... y de más mayores, que les enganche con algo con lo que se sientan identificados, que les aporte algo, les despierte curiosidad, les divierta, les fascine...

¿Qué te planteas no puede faltar nunca a la hora de abordar un nuevo álbum ilustrado? ¿El mensaje es siempre fundamental?

Para mí no puede faltar la imagen. Una imagen que comunique cosas más allá del texto que la acompaña, que resuene en tu interior. Me gusta que mis libros, aparentemente infantiles, también lleguen a los adultos. Que les sirvan, les toquen, les ayuden y les sanen de alguna manera.

En todos tus libros has trabajado de una u otra forma la educación emocional y la crianza respetuosa. Dos cosas que cada vez ganan más terreno pero que cuando empezaste a publicar no eran tan usuales en el mundo editorial para niños. ¿Qué importancia tienen ambas cosas en tu trabajo?

Mucha. Como te decía al principio, en mis libros pude unir mis dos grandes pasiones: el arte y la psicología, que habían sido mis dos grandes motivaciones de siempre. Es en la suma de ambas donde mi esencia puede expresarse con mayor claridad y puedo poner al servicio del mundo lo que he venido a hacer y a ofrecer: sanar a través del arte.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Trabajas los dibujos/collages una vez que escribes la historia o son los propios dibujos/collages los que te llevan a esa historia?

Depende del libro sale de una manera u otra, pero siempre coexisten tanto imagen como palabras desde el inicio. Todo suele empezar en mi libreta de bocetos, donde los personajes y conceptos que aparecen espontáneamente van cobrando forma. El texto suele empezar tan solo como frases o ideas, y es después cuando voy trabajándolo poco a poco como historia y va surgiendo el guión.

El monstruo de colores te ha dado muchas satisfacciones pero, ¿te ha llegado a cansar alguna vez que se te conozca tanto por este libro?

Sí, muchas satisfacciones, y algún que otro contratiempo también (risas). No me ha llegado a cansar porque supongo que yo no me identifico sólo con el libro. De hecho estoy muy contenta que a día de hoy el libro siga llegando, sirviendo y ayudando a muchos niños y niñas así como a muchas familias, en su reconocimiento, expresión y comunicación de las emociones. De hecho esa fue la intención original, y me llena de alegría saber que continua teniendo ese impacto positivo en muchos hogares.

Cada año que pasa va aumentando su popularidad, sus ventas y también su universo (hay juegos, peluches...). ¿Por qué crees que sigue funcionando tan bien después de casi una década?

Quizás porque nos identificamos con él, tenemos las emociones revueltas. El personaje fantástico de un monstruo entra como uno más en la familia y nos habla de las emociones y nos ayuda a conectar con las nuestras y a funcionar mejor.

Tu nueva propuesta La joya interior habla, entre otras cosas, de fomentar y proteger la autoestima y el yo verdadero. ¿Cómo llegas a esta historia y por qué querías tratar este tema?

Para mí, después de tratar primero el tema de las emociones con El Monstruo de Colores, el Yo Verdadero es el tema número dos. Y de él, derivan la autoestima y el valor porque van íntimamente relacionados con él. Lo bueno y fácil es que, en el fondo, los niños ya están súper conectados tanto con “las emociones” como con su “yo verdadero”, por lo que no les resulta nada extraño ni difícil entender de qué les hablamos. De hecho, es un libro más pensado para los adultos, para que fortalezcamos esa conexión o la recuperemos en caso de haberla perdido y no nos olvidemos de cuidarla, regarla y fortalecerla en los más pequeños para que no la pierdan.

¿Por qué crees que a medida que crecemos vamos perdiendo esa esencia y pureza, esa joya interior? ¿Qué consejos le darías a los niños y también a los padres para ayudarles a protegerla?

Supongo que por el querer agradar a los demás. Por el miedo al rechazo y los demás miedos que cuento en el libro. Pero una cosa es querer agradar a los demás, que en parte y en su justa medida es normal y natural y otra es ya llegar al extremo de perder la identidad o la conexión con uno mismo en el camino. Este libro quiere hacer reflexionar a todos los niveles, pero realmente, quiere ayudar y tender una mano a esas personas que hayan podido sacrificar o perder su esencia por miedo al rechazo del otro. Los consejos que daría es precisamente hacer consciencia de la importancia de esa dimensión profunda del ser humano, de nuestro yo interior espiritual, de nuestro yo verdadero, para conocerlo, respetarlo y saber como actuar desde allí, siendo esta parte de bondad y esencia la que nos mueva y guíe en la vida.

¿Quiénes son los principales enemigos de “nuestra joya" y de qué tipo de gente conviene rodearnos para mantenerla intacta? ¿Es posible recuperarla si ya la hemos perdido?

Bueno, más que hablar de personas, me gusta hablar de comportamientos. Hay comportamientos muy hostiles que pueden dañar y perjudicar a nuestra joya interior, y van desde los más evidentes y visibles a los más sutiles e invisibles: señalamientos, burlas, hostigamientos, críticas y juicios constantes, agresiones, exclusión, bloqueo o manipulación social, menosprecios, intimidaciones... Hay muchos comportamientos violentos o de abuso que tendemos a minimizar o normalizar pero que son muy tóxicos y dañinos. Este tipo de comportamientos son los que dañan nuestra joya y autoestima, y son los que tenemos que aprender a detectar y sortear para poder cuidar y protegernos a nosotros mismos.

Sí es posible recuperarla. Será más fácil o más difícil en función de cuanto nos hayamos alejado de ella. Pero es posible, con los cuidados, la compañía y apoyo, los conocimientos y la voluntad de cambio adecuados, claro que se puede. Muchos lo han hecho. Y aquí el punto de esperanza del libro y mi experiencia de trabajo como arte-terapeuta ayudando a personas en su proceso de recuperación de su joya y conexión con su esencia y sus emociones.

Al final del libro incluyes una playlist con algunos de tus temas favoritos. ¿Por qué este extra?

Porque la música nos hace conectar de inmediato con las emociones, y con nuestro mundo interior. Éstas son canciones que, al escucharlas, todas me conectaban con esa parte esencial y profunda, y me ayudaban a mantener la conexión. Por eso creo que, como recurso, puede servir al lector para lo mismo. Y que le animen a elaborar su propia playlist de canciones que le conecten con su joya interior y con quien verdaderamente son para reencontrar su poder.