Si quieres graduarte en la universidad del ahorro, Prime Student regala 5 euros por suscripción para tus compras en Amazon

Cuando una persona es joven tiene muchas ambiciones, sueños, ganas y, por qué no, caprichos, pero lo que menos abunda, precisamente, es el dinero. Así que todo estudiante tiene un Grado en abaratar costes y un Máster en encontrar ofertas para ahorrar dinero. Por eso, los jóvenes son de los que más ojean el catálogo, por ejemplo, de Amazon, porque encuentran numerosas ofertas con las que economizar.

No es de extrañar, entonces, que el ecommerce lanzase una versión Prime con ventajas para los estudiantes. Como no, esta versión de Amazon Prime es la más barata de todas y cuenta con un periodo de prueba más amplio (90 días), pero sin perder todas las ventajas que esta plataforma ofrece por este servicio. El único requisito para suscribirte a Amazon Student es, como la propia palabra indica, ser estudiante. Solo con demostrarlo, podrás acceder a la versión más accesible de Prime en Amazon, con la que, justo ahora, se puede conseguir un código promocional.

Si te suscribes ya a Prime Student, te podrás llevar un código promocional con 5 euros para tus compras en Amazon.es. La plataforma para estudiantes te da la bienvenida con el código WELCOME5 con el que dispondrás de cinco euros. Solo tendrás que unirte al periodo de prueba y usar ese código al finalizar tu primera compra como cliente de Amazon Student.

¡Vive como un Prime, paga como un estudiante! Amazon

La oferta no es ilimitada en el tiempo, ya que solo será válida hasta el mes de mayo, así que no pierdas el tiempo y prueba esta suscripción si eres estudiante y el dinero brilla por su ausencia. Como no, con esta suscripción para estudiantes también se incluyen otros servicios como Prime Video (para poder ver en primicia el estreno más esperado de este año, la serie: El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder de septiembre), 2 millones de canciones sin publicidad con Amazon Music Prime, Prime Gaming (la plataforma de juegos más completa) y, por su puesto, los envíos rápidos y gratis de Amazon Prime. Tras los 90 días de prueba de la suscripción, Prime Student solo cuesta ¡18 euros al año! Y puedes cancelarlo en cualquier momento.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.