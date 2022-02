El segundo acto de ‘The Sandman’, la exitosa audioserie de DC, llega a Audible con la voz de Samantha Hudson

Artista, cantante, descarada, polifacética y, ahora, una voz de personaje de cómic, así es Samantha Hudson, quien narrará la voz de uno de los personajes de The Sandman, la exitosa audioserie de sello americano de superhéroes DC, escrita por Neil Gaiman, que llega ahora a la plataforma Audible. El servicio de audiolibros de Amazon apuesta por esta nueva aventura (The Sandman: Segundo acto) con voces como la de la artista mallorquina Samantha, el actor y escritor Carlos Bardem, la actriz Mina Hammani, de la popular serie Élite de Netflix, o el actor (y recuerden que médico) Octavi Pujades.

¿Y a quién dará vida con su voz Samantha Hudson? Pues ni más ni menos que a Wanda, una mujer transgénero con un pasado que se descubre de manera sorprendente y, lo más importante, que refleja una situación a la que muchas personas de este colectivo se enfrentan a diario en la actualidad, y en la realidad, no solo en la ficción de superhéroes. Lo mejor de acceder a esta audioserie de DC Comics es la facilidad, ya que no cuesta mucho suscribirse a Audible y el primer mes es completamente gratis. Después, por menos de 10 euros al mes tendrás disponible un catálogo de más de 90.000 títulos con los que disfrutar al igual que con The Sadman.

Las voces de Audible

Samantha Hudson llega a una plataforma donde ya cohabitan las mejores voces españolas. Por ejemplo, Michelle Jenner pone voz a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll y a El Alquimista, de Paulo Coelho. José Coronado y su característica voz, narra títulos como Sherlock Holmes, Drácula o El gran Gatsby.

Y si eres fan de Harry Potter, no te escondes, y ya te has leído los libros y visto todas las películas varias veces, entonces, puedes probar, hasta el estreno de la nueva entrega de Animales Fantásticos, a escuchar los libros narrados por la actriz Leonor Watling. Ya solo te quedará eso para ser un mago al cien por cien.

Así que no te lo pienses más y prueba el servicio de Amazon de audiolibros, porque la oferta es inigualable en España y sus voces, de altura. Por menos de 10 euros puedes tener a esas voces en casa y probarlas por un mes, totalmente gratis.

