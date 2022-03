Olvídate del 'game over' con la tarjeta de memoria para Nintendo Switch que cuesta 20 euros en Amazon

No hay nada que nos guste más que sacar tiempo para disfrutar de una partida a nuestro videojuego favorito... ni nada que nos fastidie más que quedarnos sin memoria para guardar todos nuestros progresos y poder continuar en otro momento. Sobre todo, si nos apasionan aquellas propuestas en las que vamos avanzando en la historia. Por ello, es fundamental fijarnos en la memoria que tiene la máquina en cuestión y, si vemos que se queda corta, invertir además en una tarjeta especial. Si apuestas por la Nintendo Switch, la quinta consola más vendida de la historia, te aconsejamos que tengas en cuenta la segunda opción.

De serie, esta consola ya incorpora 32 GB de memoria, pero solo el sistema operativo ya va a ocupar 7GB. Si queremos disfrutar de unos buenos gráficos y de un juego rápido y fluido, necesitamos más margen de memoria, así que no nos queda otro remedio que añadirle capacidad. Sin embargo, no te supondrá mucha inversión si aprovechas la oferta que te mostramos en 20deCompras: el modelo de SankDisk con licencia Nintendo de 128 GB, con el diseño del champiñón del mítico juego Super Mario, está a mitad de precio en Amazon: de costarte 39,99 euros, ahora puede ser tuya por menos de 20.

El modelo de SanDisk con licencia Nintendo de 128 GB. Amazon

Te interesa si buscas...

Una tarjeta de 128GB que nos ayude a mejorar la memoria de nuestra Switch y a sacarle el máximo partido (¡que para eso la tenemos!) sin pagar el total habitual: 40 euros. Además, aunque sea de la firma de Sandisk (una de las más conocidas en materia de memoria techie), no hay que preocuparse por la compatibilidad, porque no solo cuenta con ella, también está preparada para ofrecer un almacenamiento fiable para que solo tengas que preocuparte de seguir conquistando niveles (¡y desbloqueando éxitos!). Como cabe esperar, te permite guardar tus juegos digitales favoritos para que puedas disfrutarlos en cualquier momento, y, por tanto, optimizar las funciones de tu Nintendo.

Por supuesto, las tasas de transferencia son de hasta 100 MB/s, por lo que ofrece un alto rendimiento constante para que puedas cargar los juegos rápidamente. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Solo por recordártelo: es uno de los modelos favoritos de los usuarios de Amazon, tiene la máxima valoración (¡cinco estrellas doradas!) y más de 115.000 valoraciones.

