Disfrutar de los videojuegos y hacer ejercicio a la vez es posible... si tienes el Ring Fit Adventure de Nintendo Switch

Seguro que en muchas whis lists de esta Navidad se pueden encontrar las últimas novedades en videoconsolas y videojuegos (¡incluso de realidad virtual!), puesto que siguen siendo unos de los dispositivos más deseados. No es de extrañar cuando, además, las marcas no dejan de sorprendernos con nuevos modelos y novedosas prestaciones. Tal el caso de la Play Station 5 que salió al mercado el pasado 12 de noviembre y que se agotó a las pocas horas de su lanzamiento. Por ello, si esta Navidad la recibes bajo el árbol, puedes sentirte muy afortunado (y ser consciente de que tu Rey Mago particular te quiere demasiado).

Por suerte, hay vida más allá de la PS5 y las ventas de la Nintendo Switch lo demuestran. Esta videoconsola triunfa por su propuesta híbrida, puesto que puede usarse como consola habitual conectada al televisor, como juego de sobremesa para varios jugadores con los controladores joy-con y, también, como juego portátil. Pero, además, ahora podemos disfrutar de un nuevo accesorio para este dispositivo con el que, además de divertirnos con el videojuego, practicaremos deporte.

Se trata del pack Ring Fit Adventure que, además del juego, incluye el Ring-Con, una especie de círculo que miden con precisión las acciones en el mundo real para convertirlas en movimientos en el juego. Con ello, esta propuesta anima a hacer sentadillas, fuerza de brazos y otros ejercicios para ganar la partida. En el catálogo navideño de Fnac hemos encontrado un set que incluye la videoconsola y el juego. ¿No te gustaría recibirlo bajo el árbol?

Este 'pack' incluye la videoconsola y el juego. Fnac

¿Qué incluye este ‘pack’?

Si entre tus propósitos de Año Nuevo está ponerte en forma, pero no eres un amante del deporte outdoor, esta solución de Nintendo es todo lo que necesitas para cogerle el gusto a la actividad y, quien sabe, acabar convirtiéndote en todo un atleta. Y es que, gracias al Ring-Con y al videojuego Ring Fit Adventure, vas a vivir aventuras en la pantalla que te van a obligar a darlo todo en la realidad (¡y poner a prueba tu resistencia fitness!). ¿Cómo? Explorando un mundo de fantasía, nuestro objetivo no será otro que el de derrotar a un dragón musculado que nos lo pondrá muy difícil, presentándonos retos deportivos que irán creciendo en intensidad. De hecho, todos ellos están inspirados en más de 60 ejercicios reales distribuidos en más de 100 niveles, lo que nos asegura muchas horas de diversión al tiempo que podemos ir mejorando nuestras marcas.

Además, el Ring Fit Adventure cuenta con minijuegos adicionales y programas de ejercicio personalizado, por lo que es una gran opción para todos los jugadores, independientemente de sus habilidades y horarios.

Cabe destacar que, este juego también te permite seguir de cerca tu rendimiento, aportándote estadísticas aproximadas de tu evolución al usar la cámara infrarroja de movimiento del mando Joy-Con derecho. Entre ellas se incluye el ritmo cardíaco y las calorías quemadas.

