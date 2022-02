Nintendo continúa haciendo historia y superándose a sí misma, y ahora lo ha hecho con Switch. Tal y como ha mostrado en sus resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal de 2022, su consola híbrida acumula ya 103,54 millones de unidades vendidas.

En este periodo, que abarca de octubre al 31 de diciembre, la serie de Nintendo Switch -que incluye el modelo original, el Lite y el OLED- ha vendido 10,67 millones de máquinas, lo cual ha hecho que la cifra total la haya hecho escalar dos posiciones en el ranking mundial.

Ahora, la última consola de Nintendo, que estaba séptima en la lista, ha superado a Wii (que tiene un total de 101,63 millones) y PlayStation (con 102,49 millones) y se ha convertido en la quinta consola más vendida de la historia.

Nintendo Switch se ha quedado por debajo de PS4 (cuarta con 116,9 millones), Game Boy y Game Boy Color (terceras con 118,69 millones), Nintendo DS (segunda con 154,02 millones) y PlayStation 2 (primera con 155 millones). Con estas cifras, Switch, que se lanzó en 2017, ha conseguido un crecimiento más rápido que Wii y PS4, pero no que Nintendo DS.

De los 10,67 millones de unidades vendidas en el tercer trimestre, Nintendo muestra que el modelo original sigue siendo imbatible, con 81,86 millones vendidos; le sigue Switch Lite con 17,87 millones; y, por último, los 3,99 millones de Switch OLED, que muestra sus primeros datos de ventas, pues se lanzó el 8 de octubre.

Aun así, las cifras de abril a diciembre suponen una bajada de las ventas de un 21,4% con respecto al año anterior, pero hay que tener en cuenta que fue un periodo en el que había confinamiento.

Los juegos más vendidos

Nintendo también ha compartido los datos de sus videojuegos, con un total de 179.29 millones de títulos vendidos de abril a diciembre. Y en el ranking, quien parece salir como gran ganador es Pokémon, pues es el que ostenta el primer puesto.

En este periodo, nuevos lanzamientos como Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, Mario Party Superstars o The Legend of Zelda: Skyward Sword HD han conseguido puestos altos. Sin embargo, también lo han hecho otros más antiguos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons. Estas son las ventas de abril a diciembre de 2021: