Los jugadores más nostálgicos de Wii podrán volver a disfrutar de aquella aventura que cuenta la historia más antigua de una saga, The Legend of Zelda: Skyward Sword, juego de 2011 que ha regresado a Nintendo Switch este viernes con una remasterización.

Los jugadores están deseosos de volverse a poner en la piel de Link, mientras esperan la segunda parte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo, en esta revisión del título de Wii encontrarán muchas mecánicas similares, pues Skyward Sword sentó muchas de las bases que ha usado el último juego.

Esta historia narra el origen de la leyenda de la Trifuerza que se ha repetido y repetirá durante tiempo y que se centra en Link, guerrero elegido por la Diosa Hylia; Zelda, la princesa y encarnación de la Diosa; y el Señor de los Demonios, la representación del mal.

De nuevo, Link emprende un viaje para rescatar a su amiga Zelda, y para ello cuenta con su fiel Pelícano rojo entre las islas flotantes y las Tierras Inferiores llenas de enemigos, puzles y mazmorras.

El giroscopio de Nintendo Wii era una de las novedades que ofrecía el juego en 2011, pues la forma de moverse y sentir al personaje cambiaba por completo, Ahora, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ofrece "mejoras y controles adaptados con los que sentir la Espada Maestra en tus manos" pero manteniendo la sensación de la jugabilidad original que tanto llamó la atención.

Pero además, la remasterización cuenta con un "apartado visual actualizado" respecto al original, además de otras mejoras como un rendimiento optimizado, el autoguardado, además de las ranuras de guardado tradicionales, la posibilidad de saltar secuencias, cambios en la frecuencia y obligatoriedad de los tutoriales y la guía durante la aventura.

Además del lanzamiento del juego, a la colección de Amiibo se une la figura de Zelda y Pelícano y dos Joy-Con basados en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.