Si hay un mes marcado en el calendario de los gamers, ese es junio, pues es cuando, cada año, se celebra el E3, el evento de videojuegos más importante a nivel mundial donde importantes compañías de la industria anuncian sus nuevos títulos.

Este 2021 se ha celebrado, como el año pasado, en formato digital, y se han dejado atrás las habituales conferencias presenciales en Los Ángeles, algo que algunas empresas como Nintendo ya venían haciendo desde hace años. Sin embargo, una de las grandes ausencias que más ha destacado ha sido la de Sony, que sin embargo se rumorea que podría mostrar algunas novedades próximamente.

A pesar de su condición de conferencia digital, las diferentes firmas no se han escapado de mostrar sus adelantos y, aunque algunos títulos sí han sorprendido, lo cierto es que muchos fans coinciden en que el E3 2021 no ha cumplido con las expectativas.

Ubisoft

Ubisoft ha sido una de las grandes compañías que primero ha mostrado sus armas, el pasado sábado a las 12. Entre sus anuncios han destacado Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la secuela del título de Ubisoft y Nintendo que llegará a Switch en 2022; Rainbow Six Extraction, un nuevo título del famoso shooter que llegará el 16 de septiembre; o un nuevo avance del esperado Far Cry 6 que llegará el 7 de octubre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia y PC.

Además de algunas ampliaciones de contenido de Assassin's Creed Valhalla y Rainbow Six Siege, hay otro inesperado anuncio que ha llamado la atención al final de la presentación: Avatar: Frontiers of Pandora. Ya se conocía la noticia de que Ubisoft y James Cameron trabajaban en este juego basado en su taquillera película, pero su largo desarrollo por fin ha podido palparse con un tráiler, aunque aún habrá que esperar hasta 2022 para poder tener el juego en nuestras manos.

Xbox y Bethesda

Xbox y Bethesda, desarrolladora y distribuidora recientemente adquirida por Microsoft, tenían una de las conferencias más esperadas, y la aprovechó para anunciar algunas expansiones y juegos que llegarán a su Game Pass.

Pero también mostraron esperados lanzamientos como Forza Horizon 5, la nueva entrega de su saga de carreras exclusiva que llegará el 9 de noviembre; The Outer Worlds 2, secuela de la famosa aventura espacial en tono de humor de Obsidian; Battlefield 2042, la nueva entrega del shooter que ha enseñado su primer gameplay de cara a su lanzamiento el 22 de octubre; o nuevos avances de títulos como Halo Infinite, el regreso de la saga a finales de año que ha enseñado su modo multijugador y su campaña; Starfield, el juego de rol de ciencia ficción que llegará a PC y las consolas de Xbox el 11 de noviembre de 2022.

Square Enix

Si tiene una saga característica Square Enix, esa es Final Fantasy. Los videojuegos de rol de esta franquicia no han faltado en el E3 2021, en este con una remasterización y un spin-off.

Final Fantasy Pixel Remaster supondrá el regreso de los seis primeros juegos de la saga para Steam y móviles. Por otro lado, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins es un título desarrollado por Square Enix y Team Ninja con mecánicas de un hack and slash como Nioh. Este spin-off, que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC en 2022, tiene desde ya, tras varias incidencias, disponible una demo en PS5.

Pero no han faltado anuncios de otros títulos que están por llegar como Babylon's Fall, el título de exploración de mazmorras que llegará próximamente a PS4, PS5 y PC; el recopilatorio Life is Strange Collection Remastered que se lanzará el 30 de septiembre y la secuela Life is Strange: True Colors para el 10 de septiembre; la expansión gratuita de Black Panther para Marvel's Avengers; y el sorprendente anuncio de Marvel's Guardians of the Galaxy, aventura en tercera persona lineal centrada en los héroes galácticos de los cómics que llegará el 26 de octubre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Capcom

La desarrolladora japonesa ha centrado su Capcom Showcase en tres títulos clave: Ace Attorney, Resident Evil y Monster Hunter. La compañía ha abierto la conferencia con su último lanzamiento estrella, Resident Evil Village, para confirmar el comienzo del esperado DLC. Capcom también ha confirmado la fecha de lanzamiento de The Great Ace Attorney Chronicles, recopilatorio de la conocida saga de abogados y detectives que llegará a Nintendo Switch, PS4 y PC el 27 de julio.

Por otra parte, las actualizaciones de Monster Hunter Rise, de Nintendo Switch, han sido otros de los avances mostrados, al igual que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, que ha enseñado sus cinemáticas de cara a su lanzamiento el 9 de julio.

Nintendo

Nintendo era otra de las grandes conferencias esperadas del E3, pues siempre se reciben con muchas expectativas, las cuales luego es complicado cumplir. Ni rastro de remasterizaciones como Golden Sun o novedades sobre los nuevos juegos de Pokémon, como se pedía, pero sí que han contentado a los fans con adelantos esperados como el de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, que no llegará hasta 2022.

Pero Nintendo tampoco ha escatimado en mostrar nuevas entregas de sus sagas, algunas muy pedidas y otras inesperadas: WarioWare Get It Together, título del famoso rival de Mario que regresa con su desternillante saga de minijuegos; Mario Party Superstars, nueva entrega de otra de las sagas de minijuegos cooperativos de Nintendo; y Metroid Dread, el reclamado "Metroid 5", que hace que Samus vuelva en todo su esplendor a sus orígenes con gráficos 2D y para el que no habrá que esperar mucho, pues llegará el 8 de octubre a Switch.

Otros juegos que Nintendo también ha mostrado han sido Shin Megami Tensei V (para el 12 de noviembre), quinta entra de la saga de rol que llegará en castellano; una nueva entrega del juego de terror Project Zero: Maiden of Black Water (2021); y Advanced Wars 1+2: Re-Boot Camp (3 de diciembre), remake de los dos juegos de Game Boy Advance que llegarán renovados a Switch.

Pero, otra de las sorpresas que ha dado la compañía nipona ha sido un nuevo Game & Watch, la pequeña consola que ya cuenta con una edición de Super Mario. En esta ocasión, The Legend of Zelda es el protagonista de esta máquina de bolsillo que se lanzará el 12 de noviembre e incluirá los primeros dos títulos de la saga para NES y Link's Awakening, el primer juego de la saga para Game Boy, además de una versión del juego original de Game & Watch que tiene a Link como protagonista.