Rusia reconoce no haber logrado todavía los objetivos militares y no descarta usar armamento nuclear

Desde hace una semana, cada día las delegaciones rusas y ucranianas se enfrenta telemáticamente a una nueva ronda de negociaciones. Cada día se abre un pequeño margen de esperanza para el entendimiento y el fin del conflicto. Y cada día el dialogo vuelve a fracasar. Los bombardeos y los asedios no solo no disminuyen, sino que se han incrementado. Las acusaciones entre ambos bandos permanecen estancadas en el continuo combate y enfrentamiento militar. En este sentido, el secretario de prensa del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, reconoció este martes que continúan los planes fijados por Rusia en Ucrania y que su país no descarta el uso de armamento nuclear si se encuentra ante una "amenaza existencial".

En una entrevista con el canal estadounidense CNN, Peskov respondió que "si se da una amenaza existencial, entonces podría ser", al ser preguntado bajo qué circunstancias el Kremlin usaría su potencial nuclear. La posibilidad de desatar un conflicto nuclear que derivase en la Tercera Guerra Mundial es uno de los argumentos más recurrentes del Gobierno estadounidense para rechazar una participación directa en la guerra en Ucrania.

Peskov también reconoció que el presidente ruso, Vladímir Putin, "todavía no ha logrado" ninguno de sus objetivos militares en Ucrania, aunque aseguró que la operación militar en el país eslavo se está produciendo "en estricto cumplimiento de los planes y fines fijados de antemano".

Por su parte, Igor Zhovkva, el principal asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y jefe de su oficina presidencial, ha afirmado este miércoles que el líder de Ucrania "es muy optimista" porque sabe "que vamos a ganar".

Además, Zhovkva ha asegurado que no han perdido la esperanza en las negociaciones con Rusia y que el presidente ucraniano está dispuesto a conversar con el presidente ruso Vladimir Putin. El propio mandatario ucraniano ha calificado estas negociaciones de "difíciles", pero mantiene la esperanza de llegar a un entendimiento.

"Los representantes ucranianos están trabajando en las negociaciones, que continúan prácticamente a diario. Es muy difícil. A veces escandaloso. Pero paso a paso vamos avanzando", agregó.

Empeora la crisis humanitaria en Mariúpol

En cuanto a la situación en el terreno, Zelenski ha denunciado este martes que Rusia ha capturado este martes una columna humanitaria que se dirigía a Mariúpol donde unas 100.000 personas viven en condiciones "infrahumanas" en "un bloqueo completo. Sin comida, sin agua, sin medicinas. Bajo constante bombardeo".

El presidente ucraniano asegura que durante más de una semana han tratado de organizar corredores humanitarios estables para los residentes de Mariúpol, pero que casi todos sus intentos son "frustrados por los ocupantes rusos mediante bombardeos o terror deliberado".

El portavoz del Pentágono, John Kirby, señaló en una rueda de prensa que Estados Unidos tiene indicios de que embarcaciones rusas en el mar de Azov están contribuyendo al asalto de la localidad portuaria de Mariúpol con el disparo de proyectiles.

"Es difícil para nosotros cuantificarlo ni podemos llegar al detalle sobre el tipo de municiones que se están usando, pero está bastante claro que en los dos últimos días ha habido un aumento de la actividad naval rusa en el mar Negro", destacó.

Actualmente, Mariúpol centra la atención de la guerra con Rusia, en un asedio que se mantiene desde hace semanas y que tiene visos de prolongarse. Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariúpol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según fuentes locales.

Rusia instó el domingo a las fuerzas ucranianas a que se rindiesen y abandonasen "sin armas" Mariúpol, algo que Kiev calificó de "delirio". El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo este martes que la resistencia de Mariúpol, fuertemente bombardeada por los rusos hace días, está "salvando" a otras ciudades, como Dnipro, Kiev y Odesa, del recrudecimiento de una ofensiva contra ellas.