Cataluña prevé esquivar la sentencia del 25% de castellano en las aulas con un decreto lingüístico sin porcentajes

Pasados cuatro meses desde que el Tribunal Supremo confirmó e hizo firme la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en Cataluña, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado este martes que el Govern comienza a preparar un nuevo decreto lingüístico para "dar respuesta" al Tribunal.

El nuevo marco normativo, ha detallado Cambray, "no se basará en porcentajes" y tiene el objetivo de "fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana y de dotar de mayor seguridad jurídica los proyectos lingüísticos de los centros educativos dando respuesta a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que dice que todo el alumnado debe acabar cuarto de la ESO con un amplio dominio oral y escrito tanto del catalán como del castellano". Sobre esto último, ha señalado que las "diferentes evaluaciones demuestran que es así".

Así, este decreto inicia este martes el proceso de consulta pública previa, que durará un mes, y prevé dotar al sistema educativo de un instrumento jurídico que desarrolle los principios de la LEC. Eso sí, este viernes se acaba el plazo para ejecutar la sentencia y, a partir de la semana que viene, será posible presentar reclamaciones para pedir que se cumpla el 25% de clases en castellano. De hecho, las asociaciones de familias que piden este porcentaje ya han anunciado que así lo harán.

Pese a ello, el conseller ha remarcado que los centros educativos catalanes "no tienen que modificar sus proyectos lingüísticos" y ha subrayado que, con este decreto, el Govern "da respuesta al Tribunal dando absoluta garantía de aprendizaje y no aplicando porcentajes porque no es una medida pedagógica". Lo que pasará, ha dicho, "es que la presencia del catalán en las escuelas se incrementará en los próximos cursos".

(Más información en breve...)