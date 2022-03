Solo 24 euros para conseguir la bicicleta infantil de equilibrio más vendida de Amazon

Aunque la primavera ha empezado con cielos nubosos y tormentas generalizadas, el aumento de las horas de luz y las temperaturas más estables nos animan a disfrutar al aire libre. O, al menos, de tenerlo todo preparado para cuando, por fin, podamos pasar largas horas en el exterior. En nuestro hogar, eso significa en poner a punto nuestra terraza, desde colocar el césped artificial que hemos adquirido este año, hasta desempolvar el conjunto de muebles de jardín que tanto disfrutamos el año pasado. También es un buen momento para poner nuestra barbacoa a punto o para adquirir esa sin humo que tanto nos ha llamado la atención. Pero si en casa hay niños, las prioridades cambian.

Además de adecentar este espacio exterior con el que contamos en casa, tenemos que prepararnos para las salidas a la calle con los más pequeños. Crema solar, tápers para la merienda y una mochila todoterreno conforman el kit básico de supervivencia. Pero aún hay más. Patines, pelotas, combas de saltar y hasta coches correpasillos se convierten en nuestros compañeros de paseo, sin olvidarnos de las bicicletas. Claro que estas deben adecuarse a la edad y evolución de los niños.

Por ello, para los más pequeños es habitual apostar por un modelo sin pedales que les ayude a ganar equilibrio y confianza antes de dar el salto a una bicicleta más grande. El modelo más vendido de Amazon, el de Peradix, está rebajado a mitad de precio en los colores azul y amarillo. De costar 50 euros, hoy puede ser tuyo por menos de 24. Está recomendada para niños de entre 10 y 24 meses.

Con neumáticos antipinchazos que garantizan una conducción estable y segura, esta bicicleta de equilibrio (y, por tanto, sin pedales) es la indiscutible favorita de los usuarios de Amazon, quienes le han otorgado las casi cinco estrellas doradas para dar buena cuenta de su satisfacción tras comprarla. Entre las prestaciones que la han llevado a la fama cabe destacar que soporta hasta 25 kilos, que el manillar se gira solo hasta los 135°para evitar volcarse y proteger la seguridad de los más pequeños y que, gracias a los materiales con los que se han fabricado las ruedas, se puede utilizar en interiores sin miedo a que se produzcan rayas en los suelos.

