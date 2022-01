Un coche correpasillos por menos de 35 euros y otros juguetes rebajados que merece la pena comprar ahora

Hace menos de un mes que los más pequeños de la casa cuentan con novedades entre sus juguetes gracias a las visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos. Nos han prometido que, para mantener algunas de sus viejas reliquias y todas las novedades, van a recoger todas sus pertenencias después de usarlas. Claro que su lista de deseos no cesa por mucho que hayan terminado las navidades y es que, por ellos, habría cada día un nuevo divertimento en su cuarto. Está claro que no siempre vamos a ceder a sus caprichos, pero no tiene por qué ser una época especial para sorprender a los niños.

Claro que, regalar un juguete práctico siempre es una buena opción que encantará a los más pequeños y que emocionará a los padres. Además, hay descuentos y ofertas que no pueden pasar desapercibidas para los bolsillos paternos que bien saben lo que significa ahorrar (y más desde que descubrieron el servicio de Amazon Prime para familias). De hecho, es en el gigante del comercio online donde hemos encontrado ofertas en los juguetes de la marca Homcom, que no vas a poder resistirte a meter en el carrito: ¿qué nos dices acaso de este coche correpasillos que cuesta menos de 35 euros?

Este coche correpasillos está de oferta. Amazon

Este correpasillos, ideal para niños de entre 18 y 36 meses, imita los coches reales, puesto que cuenta con volante, bocina con efectos de sonido y hasta dos faros. Además, contribuye a desarrollar la fuerza en las piernas porque hay que empujar el vehículo, al tiempo que mejora su coordinación al tener que cambiar de dirección. Está diseñado con un pequeño compartimento bajo el asiento para poder guardar juguetes pequeños e, incluso, una botella de agua. Es cómodo para los niños, gracias a un asiento amplio y con respaldo, y es estable gracias a sus cuatro ruedas grandes.

Otros juguetes con rebaja

Este modelo de correpasillos no es el único capricho de Homcom que Amazon pone a nuestra disposición con rebaja.

- Tobogán todo en uno con columpio y canasta, al 19% para ahorrarte 33 euros.

Este juguete incluye tobogán, columpio y canasta. Amazon

- Balancín blandito con diseño de avisón, al 32% para ahorrarte 25 euros.

Este balancín simula un avión. Amazon

- Cocinita de juguete de madera, al 25% para ahorrarte 45 euros.

Esta cocinita simula a las de verdad. Amazon

