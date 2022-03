Reebok lanza una colección de deportivas de PJ Masks que los más pequeños no van a querer quitarse

Cuando a los más pequeños de casa les gusta una serie, una película o un personaje, estos se convierten en el centro de su universo. De hecho, sea cual sea su nuevo favorito, este pasa a formar parte de su vida en juguetes, libros, material escolar e incluso ropa. Y si la nueva obsesión en cuestión tiene una banda sonora pegadiza, podemos sentirnos afortunados puesto que esas canciones van a conformar la playlist de nuestros próximos seis meses (¡o más!) ¿Alguna víctima del fenómeno Frozen por aquí? Si Let it go fue uno de esos grandes éxitos infantiles, parece que el No se habla de Bruno, de la película Encanto, le va a seguir los pasos.

Pero Disney no es la única fijación de los niños: todo personaje que sale por la tele tiene potencial para convertirse en el próximo preferido de los pequeños de la casa. Y, si no, que se lo digan a los PJ Masks. Estos superhéroes infantiles que, por el día son amigos y compañeros y por la noche luchan contra el crimen, ya protagonizan muchos objetos de merchandising que, por supuesto, hacen las delicias de los más pequeños. Claro que, en 20deCompras, te acercamos uno que los va a enamorar a ellos... ¡y a ti por su practicidad! Se trata de las zapatillas deportivas que Reebook ha creado con los diseños de los protagonistas Gatuno, Gekko, Buhita y con la mezcla de los malvados Ninja Nocturno, Romeo y Lunática. Todas tienen un precio unitario de 45 euros. ¿Quieres descubrirlas? Te aseguramos que tus pequeños no van a querer quitárselas.

Estos son los diseños de Reebok con los PJ Masks. Reebok

Aunque hay un modelo ideal para cada niño, todos comparten características técnicas que aseguran el máximo confort y una pisada segura. Para empezar, los cuatro colores de la colaboración con PJ Mask están disponibles de la talla 19,5 a la 26,5, por lo que es complicado que nuestro pequeño no dé con el número que mejor se adapte a él. Además, gracias a la suela completa de caucho y el cierre de cordones, el pie irá bien sujeto y protegido para evitar torceduras y malas pisadas.

Respecto al tejido, la parte superior es sintética y el forro de tela, ambas fáciles de limpiar cuando ya hayan acumulado varias aventuras en el patio del colegio o el parque. Eso sí, para hacerlo, no es recomendable introducirlas en la lavadora, sino lavarlas con un paño húmedo y productos específicos para evitar que la humedad se acumule y acaben oliendo mal.

