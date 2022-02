¿En busca de zapatillas de fútbol para tus hijos? Las de Adidas, ahora en su 'outlet' por menos de 35 euros

Que levante la mano quien tenga en casa un pequeño terremoto que, desde primera hora hasta la noche, no pare quieto ni un segundo. Si eres de los que casi se disloca el hombro en un intento de que le veamos, significa que tus hijos son menores de 15 y que necesitan tener el día copado de actividades extraescolares para asegurar el sueño nocturno (¡y vuestro descanso!). Una de las favoritas es el fútbol, en cualquiera de sus modalidades, pues además de ser el deporte que impera en la televisión y los patios de los colegios, es uno que les permite desfogar al tiempo que aprenden lo que es el compañerismo y el trabajo en equipo (tanto con el suyo como con el contrario).

Aunque, como cabe esperar, no todo pueden ser ventajas. Vuelven cansados, pero no damos abasto para renovar su armario deportivo, puesto que no hay partido en el que no lleguen a casa con las rodilleras rotas, las medias con agujeros o las zapatillas muy rozadas. Por suerte, no hay nada que desde 20deCompras no te ayudemos a solucionar y, por ello, te acercamos una oferta muy irresistible si tiene pequeños futboleros en casa: Adidas ha rebajado parte de su calzado de fútbol sala y ahora puedes conseguir modelos por debajo de los 35 euros.

Para muestra, el modelo Copa 20.4, con costuras en el empeine sintético para mejorar el control y mantener el balón pegado al pie. Antes costaban 34,95 euros, y ahora pueden ser tuyas por menos de 27.

Zapatillas de fútbol sala Copa 20.4. Adidas

Si en ese modelo no está disponible la talla que buscamos para nuestros pequeños, la Nemeziz 19.4 está disponible en una mayor variedad de números. Y promete la misma eficacia (¡o incluso más!) que el modelo anterior. Con una parte superior sintética para que se adapte a la forma de pie, esta zapatilla ayuda a controlar el balón. Su lengüeta integrada garantiza un ajuste perfecto y ofrece estabilidad en los giros y movimiento rápidos para ofrecer mayor seguridad a nuestros tobillos. A esto también contribuye su cierre con cordones.

Zapatilla Nemeziz 19.4. Adidas

De la gama anterior también encontramos el modelo en color Signal Coral, con las mismas características: lengüeta integrada para garantizar nuestra seguridad, suela de goma y parte superior sintética suave para ganar en comodidad sin perder reacción al juego. En este modelo, igual que en el anterior, desde la web de Adidas recomiendan pedir una talla superior a la que se lleve normalmente, porque tienden a tallar pequeño.

Zapatilla Nemeziz 19.4 color coral. Adidas

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Adidas y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.