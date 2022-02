Vans a mitad de precio o cómo sacar partido a los descuentazos de la marca en la web de El Corte Inglés

Las zapatillas de marca son, para muchos, un objeto de colección. Y, la verdad, no es de extrañar: algunas de las firmas más conocidas tienen modelos que han pasado a la historia por sus características novedosas, por la popularidad alcanzada o, por supuesto, por su precio. Claro que no hace falta gastarse más del dinero que ganamos un mes para disfrutar de alguna de las zapatillas con los que todos sueñan y que, además, nos ayudarán a completar nuestro street style con el mínimo esfuerzo. ¿Una de las marcas indicadas para lograrlo y que, a su vez, más triunfa entre todos los públicos? Vans; que, ahora... ¡está a mitad de precio en la web de El Corte Inglés!

Como lo lees: todos los artículos de la popular firma de zapatillas (¡y ropa y complementos!) disponibles en la web del ecommerce están al 50%. Una oportunidad que no conviene dejar pasar si llevamos tiempo detrás de alguno de sus modelos más populares y que ahora puedes aprovechar si haces clic en este botón. ¿Qué necesitas más motivos? Desde 20deCompras te los damos: puedes llevarte unas Old Skool por solo 45 euros, entre otras muchas (¡pero muchas!) ofertas. ¡No te resistas a la tentación a aprovecha el 50% en Vans para renovar tu calzado!

En el catálogo rebajado podemos encontrar modelos para todos los gustos, desde los diseños más sobrios (como la versión Sport por 40 euros) hasta los más arriesgados para aquellos que quieren que su calzado tenga todo el protagonismo del look. El modelo estampado Comfycush Old Skool (¡por poco más de 42 euros!) es ejemplo de ello, pero también nos ha conquistado el modelo infantil Old Skool, pero con estampado estelar... ¡que brilla en la oscuridad! Lo mejor de todo es que ahora solo cuestan 25 euros.

Y nuestra selección es...

Las Vans Old Skool nos tienen conquistados por sus acabados clásicos y sus líneas características de la marca. Así, en su diseño no falta la inconfundible banda lateral de la firma. Este modelo aterciopelado es bajo con cordones, forro y cuello acolchado para una mayor sujeción. Su puntera está reforzada para resistirse al desgaste y la suela mantiene el diseño waffle que se reproduce en todas las zapatillas de la marca para ofrecer un agarre más firme.

Vans Old Skool. El Corte Inglés

