Zapatillas de niño por 20 euros, los diseños de Stella McCartney y otras joyas al 60% en el ‘outlet’ de Adidas

Ya hemos dicho adiós al primer mes del año. Y con él a las vacaciones de invierno, a algún que otro propósito para 2022, a la llegada de los Reyes Magos... ¡y también a las rebajas! Durante un mes, hemos aprovechado para conseguir a mejor precio alguno de los básicos de nuestro armario (¡o de casa para reordenarlo!) o para darnos un merecido capricho con el que mantener las buenas energías de comienzo de año. Pero, ahora, con febrero en el calendario, la oportunidad parece haber pasado.... Y decimos parece porque desde 20deCompras sabemos dónde encontrar buenas ofertas para llevarte lo mejor a un precio exclusivo. ¿Dónde? Por ejemplo, en el catálogo de Adidas.

La conocida marca deportiva cuenta en su web con un outlet que, ahora, está al 60%; aunque, todo hay que decirlo, ¡solo en últimas tallas! Una oportunidad de compra muy buena que esconde auténticas joyas deportivas... ¡y de moda! ¿Sabías que el diseño que les hizo Stela McCartney ha pasado de costar 300 euros a 120? Como lo lees; y lo mejor de todo es que no es el único ofertón que podemos encontrar. Padres: ¡hay zapatillas de Adidas por menos de 20 euros! ¿No nos crees? Pues mira estas Little Racer CLN, que en vez de 45 euros te las puedes llevar por 18.

Zapatilla Adidas Little Race CLN Adidas

Otras gangas del catálogo del 'outlet'

Además de este chollo en calzado infantil, en el oulet de la web de Adidas podemos encontrar otros descuentos que merece la pena aprovechar para terminar así con todo el stock disponible en la web. Si las zapatillas infantiles que hemos seleccionado no te convencen, aquí tenemos otra propuesta: las Yung-96 Chasm cuestan poco más de 30 euros, cuando su precio habitual sobrepasa los 75. ¿Y qué nos decís del modelo X Ghosted 3 para fútbol sala? Es uno de los modelos con más tallas disponibles y de costar 55 ahora pueden ser tuyas por 22.

Claro que el calzado no es lo único rebajado en el outlet de Adidas, puesto que también podemos aprovechar sus descuentazos para renovar nuestro armario deportivo. Entre todas ellas, nos han conquistado la chaqueta de la gama Originals que, de costar 65 euros puede ser nuestra por 26 o el pantalón Essentials Plain Open Hem Stanford que ahora cuesta poco más de 15 euros. Y, por supuesto, no podíamos no destacar el chollo en la parka Insulated: de costar 120 euros, puedes tenerla en casa por 48.

