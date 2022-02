Aquí sí se habla de Bruno, pero también de Cruella y de Mickey: te lo contamos todo sobre la tienda Disney de Amazon

Disney es sinónimo de imaginación y fantasía. No importa la edad que tengamos, ni el país del mundo en el que nos encontremos. Su universo ha traspasado las pantallas para formar parte de la cultura colectiva. Si cerramos los ojos y pensamos en un cuento clásico, son los rostros de Blancanieves y de Cenicienta ideados por Walt Disney los que vienen a nuestra mente. La impronta de su legado es tan importante que tampoco la música escapa a su hechizo. Con solo escuchar Hakuna Matata surge en nuestra mente una de las muchas melodías con las que ha llenado nuestra infancia.

Los parques Disneyland, ubicados en casi todos los continentes, son lugar de peregrinaje de niños y adultos. La plataforma de streaming Disney + tiene más de 118 millones de suscriptores que disfrutan a cualquier hora del día de los dibujos animados clásicos pero, también, de los últimos estrenos de Marvel o Star Wars. Por eso, no es de extrañar que el gigante de la venta online, Amazon, haya reservado un espacio destacado en su ecommerce para sus productos. En esta completa tienda virtual podemos encontrar juguetes, prendas de moda con las imágenes de los protagonistas de las películas o accesorios tecnológicos, entre otros hallazgos interesantes. ¿Echamos un vistazo?

Aquí podrás encontrar todo tipo de productos para mayores y pequeños. 20deCompras/Canva

Todo lo que puedes encontrar

- 'Encanto', la estrella del momento. Ha pasado mucho tiempo desde el nacimiento de Mickey Mouse en 1928, pero Disney continúa lanzando éxitos año tras año. A finales de 2021 estrenó su película de animación número sesenta ambientada en Colombia y titulada 'Encanto'. Tanto la banda sonora, como la historia de Mirabel y su familia no han dejado de recibir premios desde entonces. El éxito de la película se refleja en el amplio catálogo de productos que se pueden encontrar en la Disney Store de Amazon. Algunos de ellos están entre los más vendidos, como la reproducción de la casita de la Familia Madrigal con piezas de Lego.

- Toda la moda de Disney y Pixar. No hace falta recurrir al talento de Cruella ni a los ratones de Cenicienta si queremos lucir una prenda cono el rostro de nuestro personaje favorito. En el apartado de moda de este site están todos impresos en camisetas y sudaderas. Encontraremos a los héroes, pero también los villanos. Incluso hay un espacio Pride con modelos para lucir la bandera arco iris a todo color.

- Cruella, ¡los villanos también molan! Protagonizada por Emma Stone, cuenta la historia de la célebre malvada de 101 Dálmatas. Su estreno llenó de glamour las pantallas con su impresionante vestuario, maquillaje y peinados. En el espacio dedicado a la película no faltan camisetas con su imagen real y animada. Uno de los muñecos Funko Pop! reproduce el vestido estilo Galliano que luce Stone en la película y es una verdadera obra de arte.

- Jungle Cruise, aventura en la tienda Amazon. La película basada en la famosa atracción de Disneyland fue todo un taquillazo veraniego y se ha ganado un hueco entre los espacios más demandados de la web. La imagen de The Rock, que protagonizó el filme, acapara camisetas e ilustra una gran cantidad de popsockets, esos populares gadgets para sostener el móvil.

- Un rincón para cada princesa (y para coleccionistas de Mickey). Este espacio cuenta con algunos escaparates exclusivos. Los amantes de las princesas Disney encontrarán un amplio abanico de artículos de todas ellas: desde Blancanieves a Vaiana. Pero no solo eso, los fans de Mickey Mouse pueden conseguir cada mes una edición limitada del famoso ratón que pronto cumplirá 100 años.

La Disney Store de Amazon es todo esto que te hemos contado, y mucho más. No tendríamos espacio para describirte cada uno de sus apartados. Por eso, al igual que la familia Madrigal, te dejamos una puerta mágica bajo estas líneas para que descubras todo lo que este sitio te puede ofrecer.

