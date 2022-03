La almohada influye (¡y mucho!) en tu descanso: renueva la tuya con este 'pack' de dos viscoelásticas por 20 euros

Descansar bien es una obligación, puesto que es fundamental para poder reponer energía, cuidar nuestra salud y afrontar la jornada siguiente. Sin embargo, para algunos esta necesidad se convierte en una auténtica pesadilla, ya que no logran conciliar el sueño o no se permiten dormir las horas que necesitan. De hecho, a nivel mundial esto es de lo más común. Si te identificas con esta situación, estamos seguro de que has probado de todo para intentar que tu cuerpo se deje caer en los brazos de Morfeo. Desde probar con la aromaterapia para descubrir los beneficios de los aceites esenciales, hasta probar los trucos virales de TikTok. ¿Pero has analizado el estado de tus herramientas de descanso?

El colchón, la almohada y hasta la ropa de cama que escogemos pueden influir en nuestro descanso, ya sea porque no nos ofrezcan la comodidad que necesitamos o porque no tengan el diseño que requiere nuestra forma de dormir. Porque sí, dependiendo de nuestra posición al descansar deberemos elegir un tipo de producto u otro. En el caso de la almohada, tenemos que tener en cuenta si descansamos boca arriba o boca abajo, aunque las más populares son las de viscoelástica. ¿A que necesitas renovar la tuya? Hoy puedes hacerlo a buen precio gracias a los descuentos de Amazon: el pack de dos unidades de 75 centímetros de este tejido y con aloe vera está rebajado un 25% para que puedas llevártelo a casa por menos de 21 euros

Este 'pack' de almohadas está hoy de oferta. Amazon

Este modelo, con casi 2.000 valoraciones, mejora la acogida del cuerpo y la cabeza gracias a los copos viscoelásticos que proporcionan confort y una correcta postura en cuello y cabeza. Además, está diseñada con un tejido strech aloe vera que es suave, fresco y confortable para ofrecer suavidad, transpiración y propiedades calmantes para la piel. Con ella, conseguimos las cervicales alineadas con los hombros y la cadera, lo que contribuye a liberar los puntos de presión y, con ello, a permitir un descanso profundo.

Otros modelos en oferta

Además del que hemos destacado sobre estas líneas, en el gigante del comercio online hemos encontrado otros modelos en oferta para conseguir un descanso reparador. Junto a las almohadas, también tienen descuento algún modelo de nórdicos y relleno de microfibra.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.