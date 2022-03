¿Es una lámpara o un cargador inalámbrico? Así es el 'gadget' para ahorrar espacio en tu mesilla de noche

Aunque los expertos no lo recomiendan pocos son los que saben irse a la cama sin tener el móvil cerca. A pesar de que intentemos desconectar de las pantallas mínimo tres horas antes de dejarnos caer en los brazos de Morfeo, este dispositivo suele ser el que usamos como despertador, desterrando así a los digitales. Por ello, siempre lo solemos tener a mano en nuestra mesilla y, por consiguiente, el cable para cargarlo siempre suele colgar en este espacio. Por mucho que intentemos ordenarlos, este se mezclará (y, posiblemente, enredará) con el de la luz de la mesilla de noche.

La sensación de desorden aumenta si unimos esta maraña al hecho de que nuestra mesilla se convierte en el lugar donde vaciamos nuestros bolsillos y donde dejamos, aunque sea temporalmente, todo lo que no sabemos dónde guardar. En 20deCompras hemos encontrado un dispositivo que aliviará, en parte, este caos: se trata de un gadget dos en uno que funciona como lámpara de noche y cargador inalámbrico, evitando así que tengamos la mesilla llena de cables. Gracias a este modelo, tu lectura nocturna será más fácil, al tiempo que recargas la batería de tu smartphone. Lo mejor de todo es que incluir este dispositivo dos en uno te puede costar menos de 30 euros.

Este modelo de Colsur tiene, además, un diseño discreto y funcional. Amazon

Disponible en dos colores (blanco y en tonos madera) para adaptarse al estilo de nuestro dormitorio, este gadget de reciente llegada al marketplace va a dar mucho de qué hablar. Para empezar, ya acumula cuatro estrellas doradas y buenas valoraciones de quienes ya lo han probado, prueba muy fiable de que está a la altura de las expectativas del comprador. Además, aunque no está sujeto a ninguna rebaja, por solo 30 euros acerca un cargador bluetooth para el smartphone y una lamparita de noche con tres ajustes de brillo, ambos con control táctil. Y sí, hay más: gracias a su pensado diseño móvil, podemos ajustar la posición de la lámpara semiesférica para que sujete nuestro móvil de canto, de tal forma que podamos ver tumbados en la cama (¡y muy cómodos!) una película o serie en nuestra plataforma de streaming favorita.

Un siete en uno, para exigentes

Si las funciones que propone el modelo anterior no te parecen suficientes, por 40 euros más puedes conseguir un modelo todoterreno. ¿Sus extras? Es, además, despertador, radio y altavoz para que, desde la mesilla, podamos controlar todo lo necesario para irnos a dormir tranquilos... ¡o despertarnos con energía!

Al incluir radio y despertador es perfecta para el dormitorio. Amazon

