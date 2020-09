Del relleno a la dureza: guía exprés para elegir almohada y dos modelos de Amazon para dormir a pierna suelta

Disfrutar de un descanso reparador es fundamental para poder llevar una vida activa y saludable, puesto que dormir poco y mal puede tener repercusiones en nuestra salud. Sin embargo, muchas personas no consiguen conciliar el sueño con facilidad o no duermen las horas necesarias para alcanzar un estado de descanso. Entre los factores que provocan esta incapacidad encontramos el estrés y la ansiedad, pero también influye la exposición a las pantallas y la calidad de las herramientas necesarias para nuestro descanso. Así, apostar por un buen colchón y una buena almohada puede influir (¡y mucho!) en nuestro descanso y, por ello, no debemos escatimar en comprobar una y otra vez las características de ambos productos.

Aunque a la hora de elegir colchón también debemos adaptarlo a nuestras necesidades, es con la almohada cuando debemos prestar especial atención a sus características puesto que ella contribuye a una buena alineación de la columna y, por tanto, a prevenir dolores de cuello y espalda. Las características que debe tener cualquier almohada es que debe ser transpirable, suave, no acumular calor y debe ofrecer un buen soporte para la cabeza. Sin embargo, y para dar con la que más se adapta a nosotros, debemos tener en cuenta otros factores, como nuestra posición al dormir, de lo que dependerá el grosor y la firmeza de la almohada.

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la que más se adapta a nosotros es el relleno y los materiales con los que está elaborada. Además de apostar por aquellas que sean antiácaros, para evitar alergias, puedes decantarte por las populares de viscoelástica, las que están rellenas de poliéster o de látex, entre otras. Para ayudarte a dar con tu almohada perfecta, bajo estas líneas hemos comparado dos de los modelos más vendidos de Amazon cuya principal diferencia es su relleno.

De estas dos almohadas, ¿cuál me conviene?

- Viscoelástica.Este pack de dos almohadas viscoelásticas, antiácaros y antibacterias es el más vendido de Amazon. Tiene una altura de 13 centímetros, ideal para cubrir el espacio necesario y, además, está bordada tejido strech de aloe vera.

Perfecta si... Duermes de lado o tienes problemas cervicales.

Duermes de lado o tienes problemas cervicales. Ventajas . Estas almohadas ofrecen una gran adaptabilidad lo que significa que se amoldan a la forma de nuestro cuello, nuestra cabeza y nuestra espalda y tienen una función de memoria. Gracias a esto, nuestros músculos pueden relajarse con mayor facilidad.

. Estas almohadas ofrecen una gran adaptabilidad lo que significa que se amoldan a la forma de nuestro cuello, nuestra cabeza y nuestra espalda y tienen una función de memoria. Gracias a esto, nuestros músculos pueden relajarse con mayor facilidad. Desventajas. La mayoría generan mucho calor, aunque podemos encontrar alguna en el mercado que mezcla la viscoelástica con gel para que la temperatura sea más neutra. No se puede meter en la lavadora.

Estas almohadas tienen una altura de 13 centímetros. Amazon

- De fibra sintética. Este pack de dos almohadas tiene baja firmeza y está tratado con aloe vera, lo que aporta suavidad y ayuda a calmar la piel. Además, y aunque su interior es poliéster, está mejorada con Ecolofil Down Touch, una fibra que aporta un tacto semejante al plumón y que permite una rápida recuperación.

Perfecta si... Duermes boca abajo y necesitas una almohada blanda.

Duermes boca abajo y necesitas una almohada blanda. Ventajas . Es el tipo de almohada más barato y tienen una gran transpirabilidad.

. Es el tipo de almohada más barato y tienen una gran transpirabilidad. Desventajas. Su vida útil es corta, solo es aconsejable para los que duermen boca abajo, se mueven poco o tienen poca grasa corporal y, por tanto, el cuello tiene que soportar poco peso.

Estas almohadas están tratadas con aloe vera para aportar suavidad. Amazon

