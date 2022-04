Un escurreplatos enrollable y otras soluciones para sacar partido a cocinas pequeñas (¡sin hacer reformas!)

Tener una cocina grande es la realidad de algunos, pero el sueño de la mayoría. Cada vez, pasamos más tiempo entre fogones (¡y lo disfrutamos!) y, de forma inevitable, hemos empezado a diagnosticar los problemas de esta estancia. Primero, la falta de esos pequeños electrodomésticos de los que todos hablan (¡sí, también hemos sucumbido a los encantos de las freidoras sin aceite!); ahora, y tras pecar más de la cuenta incluyendo nuevos gadgets (¿quién más tiene su robot?), también la falta de espacio. ¡Parece que nuestra cocina haya encogido con el paso de los años!

Mientras muchos piensan que la única solución pasar por reformarla, la realidad es que con una buena organización podemos evitar (al menos, durante una buena temporada) las obras en casa. Desde 20deCompras, tenemos claro que con los artículos adecuados ganar espacio en casa es cosa de un clic y nos hemos propuesto demostrároslo. ¿Cómo? Acercándoos alguna de las soluciones más útiles y económicas de Amazon, como este escurridor enrollable para sacar el máximo partido al fregadero... ¡solo cuanto es esencial!

Este escurreplatos nos ayudará a ganar espacio. Amazon

Si hay algo que no encanta de este invento es que nos ofrece el 100% de usabilidad sin restar ni un ápice del espacio de nuestra cocina (¡al menos de forma permanente!). Y es que, al ser una esterilla enrollable es fácil de guardar en cualquier armario al tiempo que, cuando lo necesitamos, nos ayuda a secar de forma sencilla la vajilla recién lavada en el mismo fregadero, sin tener que ocupar la encimera. Además, en caso de necesitarlo, también es un buen cubremantel, ideal para dejar cazos y sartenes calientes sin estropear los materiales sobre los que lo apoyamos.

Ganar espacio con...

- Cubo de basura plegable para puertas. Aunque lo habitual es que aprovechemos el armario bajo el fregadero para instalar nuestro cubo, es un espacio mal aprovechado en el que no solemos guardar nada más. ¿Y si le cedemos la base del armario a los productos de limpieza y apostamos por un cubo plegable enganchado a la parte interior y superior de la puerta?

Este cubo se coloca en las puertas. Amazon

- Estantes para duplicar el espacio de la nevera. Este electrodoméstico da de sí lo que puede y si nos empeñemos en abarrotar sus estantes, solo lograremos dificultar la extracción de productos a la hora de cocinar. ¿La solución? Estantes colgantes para provechar al máximo su capacidad y poder acceder con facilidad a todos los alimentos.

Estos estantes ayudan a aprovechar la capacidad de la nevera. Amazon

