'Women Speed Mentoring' para "alentar" a las jóvenes a superar los "prejuicios de género"

En los últimos años de la educación obligatoria, la incertidumbre sobre el futuro crece para cualquier persona joven: ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? ¿Habrá posibilidad de rectificar? Para ayudar a responder estas preguntas existen eventos como Aula, celebrado entre el 2 y el 6 de marzo en el Recinto Ferial de Madrid, y, más concretamente, iniciativas como 'Women Speed Mentoring'. Organizada por CCC – "centro referente de formación a distancia y online en España" – y Womenalia – "empresa de impacto social española que se dedica al desarrollo profesional y empoderamiento de las mujeres" - , esta iniciativa puso en contacto a empresarias y directivas de diferentes sectores con alumnas de Formación Profesional (FP) para "alentar a futuras profesionales a perseguir sus sueños laborales más allá de prejuicios de género".

Guadalupe Bragado, directora de FP en CCC, explica a 20minutos en qué consiste este 'Women Speed Mentoring': "Siete alumnas de FP de CCC van a conocer el testimonio en primera persona de siete grandes profesionales durante 70 minutos". Lucila Ballarino, directora general de Womenalia, cuenta, por su parte, que han preparado con "muchísimo cariño" este evento "buscando perfiles de mujeres profesionales de la comunidad de Womenalia lo más variados posibles, donde realmente podamos contar y compartir con las chicas experiencias de todos los niveles".

Entre las mujeres profesionales, participaron Eduvigis Ortiz, directora de Alianzas Estratégicas en SAS y fundadora y presidenta de Women4Cyber Spain; Carolina Bonilla, CEO y fundadora de Influenzzia.com; Lourdes Freixas, directora financiera en Ds Smith; Ana Pérez, especialista SEO en Cheil para Samsung España; Nora Kurtin, fundadora y CEO de Sapos y Princesas y la propia Lucila Ballarino.

Las jóvenes estudiantes fueron Laura Burgos, del ciclo Imagen para Diagnóstico y Medicina Nuclear; Carina Jucan, del ciclo de Marketing y Publicidad; Celine Navarro, del ciclo Farmacia y Parafarmacia; Lucía Castillo, del ciclo Administración y Finanzas; Aída de Torres, del ciclo Cuidados Auxiliares en Enfermería; Rocío López, del ciclo Higiene Bucodental y Milena López, del ciclo Imagen para Diagnóstico y Medicina Nuclear.

A las 12:30 del día 2, cuando la semana en Aula empezaba a arrancar, un timbre sonaba y el 'speed mentoring' comenzaba. Durante 10 minutos, las jóvenes pudieron interrogar a sus interlocutoras sobre cualquier tema que les preocupara y, pasado ese tiempo, el timbre volvía a sonar y rotaban para poder hablar con una nueva 'mentora'.

Satisfacción por la experiencia

Al finalizar el evento, las jóvenes estudiantes y profesionales se mostraban felices y satisfechas por la experiencia. "Ha ido muy bien. Te aclara muchas cosas, ves el punto de vista de otra persona y opciones que tú no sabías", dice Aída de Torres. "Te dejan ver que no todo es fácil, que no han llegado donde están desde que han terminado sus estudios, sino que han pasado por distintas etapas, peores y mejores, y en todas estas han ido aprendiendo", añade Carina Jucan.

También entre las profesionales destacaban lo enriquecedor del evento. "Es una experiencia muy buena porque siempre aprendes de estas chicas jóvenes que toman otro camino que no es el natural que toma todo el mundo y en ver las motivaciones y esa fuerza que tienen", cuenta Eduvigis Ortiz. "Yo la verdad es que me he visto reflejada en ellas, sobre todo en las etapas iniciales, cuando te surgen esos miedos de no saber qué hacer, esas dudas iniciales: ‘no sé si voy a conseguir todo lo que quiero’, esa frustración. Pero al final si demuestras actitud y, sobre todo, esas ganas de crecer profesionalmente, al final lo consigues", alienta Ana Pérez.

Consejos para sortear obstáculos

Lucila Ballarino, de Womenalia, da algunas cifras que han tenido en cuenta a la hora de organizar este evento con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres en el mundo laboral y empresarial.

"A día de hoy, las mujeres tenemos un 30% menos de posibilidades de ser llamadas a una entrevista de empleo [según un experimento del Observatorio Social de La Caixa en el que se enviaban los mismos currículums cambiando solo el nombre del candidato]", "tenemos hasta un 60% menos de posibilidad de que inviertan en nuestros emprendimientos, lo que hace que nos cueste muchísimo más despegar" y "además tenemos menos tiempo para emprender porque nos dedicamos hasta 12 horas más a la semana que el hombre a la gestión doméstica".

Eduvigis Ortiz explica que algunas de las jóvenes le hicieron preguntas sobre machismo en el ámbito de trabajo, brecha salarial o la ausencia de mujeres en ámbitos tecnológicos. Dice ser una activista de incorporar más mujeres al mundo de la tecnología y también ser una afortunada por la transparencia de las empresas en las que ha trabajado. Sin embargo, reconoce la existencia de la brecha salarial, en parte por no negociar el salario, ámbito en el que los hombres se sentirían más legitimados.

"Los hombres, usualmente, sí que negocian y consiguen una subida. Y esa subida es ya un primer paso que, con los años, se va aumentando, porque ya has partido de una posición de mejor sueldo. Entonces, les he dicho: 'Siempre negociad. Nunca aceptéis lo que os digan. Siempre intentad que os paguen mejor'".

Ana Pérez coincide en esta idea de la negociación y añade los problemas de la maternidad en el ámbito laboral. "No aceptar que, cuando somos madres, no nos quieran ascender o no crean que podamos ser directivas solo por ello", pide. En este sentido, Ortiz dice haberse sorprendido cuando le preguntaban cómo había hecho para mantener su carrera con tres hijos: "Los hijos no son solo de las madres. Los hijos son de la pareja, son de la familia y los hijos, cuando tienen una edad, pues también tienen sus responsabilidades. Es muy importante saber quién es tu compañero de vida", resume.

Las estudiantes reconocen que algunas cuestiones de género les preocupan especialmente. En el caso de Carina Jucan, enfocada al marketing digital, dice haber preguntado por la situación de las mujeres en el sector tecnológico. "Me han comentado que echaban en falta que más mujeres llegasen con ellas a puestos de dirección, ya que están rodeadas únicamente de hombres. Lo que tengo claro es que ante esas situaciones hay que crecerse y hacer valer los pensamientos y no hacerse pequeña en ese mundo".

A Aída de Torres, por su parte, le preocupaba una mayor exigencia en trabajos más feminizados, como el de la sanidad. "Me han dicho que te puedes encontrar cualquier cosa, pero que lo normal es que no, pero que si nos lo encontramos, hay que hacer ver que somos iguales y que hacemos el mismo trabajo".

Experiencias compartidas y referentes

Eduvigis Ortiz, con más de 30 años en el sector tecnológico, explica que su vocación llegó pronto, a los 12 años, cuando le explicaron que en ingeniería industrial el lema de la carrera era 'Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas'. "Yo dije, pues esa soy soy yo [ríe]". En relación al evento, y a su propia carrera, expresa lo necesario que es tener referentes.

"He tenido profesoras que que han tirado de mí y me han ofrecido becas que es por lo que yo, viniendo de República Dominicana, he podido estudiar en EE UU con una beca Fulbright". Por ello, reivindica su faceta activista a través de la cual creó Women4Cyber Spain.

Ana Pérez tardó algo más en encontrar su ámbito. "Estudié ciencias empresariales, porque me gustaba el mundo empresa, pero tampoco tenía muy claro hacia dónde quería enfocarme. Lo que sabía es que no quería dedicarme a ser contable o dedicarme a las finanzas o algo así". Al atraerle más el marketing, hizo un máster de marketing digital "y ahí el SEO entró en mi vida".

En este terreno, sí ha echado de menos referentes y ha tenido que buscar perfiles parecidos a lo que buscaba ser en redes como Twitter o LinkedIn. Al final encontró una comunidad llamada 'Mujeres en SEO' donde se publicaban ofertas o recursos formativos. "Entre todas, al final nos impulsamos". Aunque ninguna quería dedicarse al SEO, sí ha podido dar consejos generales a las jóvenes. "A la hora de hacer prácticas, que tus responsables vean en ti esas ganas de seguir creciendo y que te puedan ayudar y brindarte esas oportunidades profesionales que tal vez sin esa actitud o sin esa pasión, pues no lo podrías conseguir".

Aída de Torres no ha podido encontrar una profesional de su mismo mismo ámbito, pero pone en valor el ejemplo personal que le han aportado las siete. "Me han enseñado que se puede crecer poco a poco sin tener prisas". Carina Jucan sí dice haber encontrado algún perfil afín a lo que busca entre las profesionales. "Me he encontrado algunas que han estudiado SEO, marketing digital o algo relacionado con la tecnología, y me han dejado ver cómo hay muchas opciones dentro de ese mundo y a lo que te puedes dedicar".

Lucila Ballarino valora positivamente la experiencia y cree que se repetirá. "El interés que han mostrado me ha parecido muy genuino por su parte. Realmente querían aprender de nuestra historia para seguir nuestros pasos o para evitar nuestros baches. Sin ninguna duda será una actividad que repetiremos".