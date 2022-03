Irene Navarro, voz de las directivas de España: "Las empresas dicen que no hay perfiles femeninos, pero no nos buscan"

Cuando nació la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias, en 1987, sus fundadoras tenían un claro objetivo: identificar las trabas con las que se encuentra la mujer en el sector del mundo empresarial. Han pasado 35 años y ahora, con las trabas identificadas, la asociación busca dar a conocer las mujeres que están dirigiendo ya las empresas y que están en la cúpula de las organizaciones e instituciones. "Lo que hacemos desde la asociación es dar a conocer el potencial de las mujeres para llegar a poder. Porque queremos ser poderosas, poder intervenir en la toma de decisiones y acuerdos que cambien el mundo", apunta la presidenta de asociación de Mujeres Directivas y Empresarias, Irene Navarro. En el arranque de la semana internacional de la mujer, también analiza los actuales inconvenientes con los que se chocan las directivas: que las empresas no las buscan.

¿Qué obstáculos que se encontraban hace 20 años y cuáles ahora?

Todo sigue siendo igual. El techo de cristal, la brecha salarial y la conciliación familiar, que hace que, en un momento dado, nos dediquemos más a la maternidad que al seguir la carrera profesional. Pero la ventaja es que se ha identificado y quizá se hable mucho de que de cuáles son los problemas y poco de cuáles son las soluciones.

¿Cuáles son esas soluciones?

Por ejemplo, ayudas para que la mujer directiva joven pueda tener hijos y seguir en su vida profesional, o que se pueda desgravar la niñera o la guardería para tener tiempo de ir a trabajar, como se hacen en otros países de Europa.

¿Lo han trasladado a las administraciones?

Sí. Hace cuatro meses le planteamos estos ejemplos a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para que las jóvenes puedan tener más fácil su continuidad en la carrera profesional y puedan acceder a los puestos de dirección sin frenar su carrera profesional. Porque no vamos a dejar de tener hijos; no vamos a renunciar a ello.

¿Y cuál fue la respuesta?

Positiva. Curiosamente todos los partidos estaban alineados.

¿Qué porcentaje de mujeres dirigen las empresas madrileñas?

No solo se trata de quién dirige sino quién está en los consejos de administración, es decir, la cúpula directiva de las organizaciones. Lo importante no es que la mujer mande sobre el hombre, sino que la organización entienda que hay que contar con ese talento femenino que, además, es un talento diferente. Por ejemplo, somos muy buenas para los momentos de crisis.

¿La nueva reforma laboral ha tenido en cuenta de forma especial a las mujeres? Quizá en la subida del salario mínimo...

Si es así es un mal dato, porque eso significa que verdaderamente estamos pagadas insuficientemente. Pero nosotras desde nuestra asociación somos mujeres directivas y nos afecta de otra manera, como que en igualdad de cargo o en igualdad de responsabilidad o de poder de dirección, ganemos menos que un hombre.

"El mayor problema que se encuentran las directivas es que no se las busca"

¿Ese es el mayor problema que se encuentran las directivas?

No. El mayor problema que se encuentran las directivas es que no se las busca. Las empresas dicen que no encuentran perfiles de mujeres. Y sí las hay, lo que pasa es que la mujer no tiene ese interés por hacerse visible. En una organización se dedica a trabajar, no hacerse visible.

¿Cómo aborda el acoso laboral desde la asociación?

Este es un tema que tratamos poco porque somos directivas y empresarias, es decir, somos la cúpula. Y aunque pueda existir acoso en todos los ámbitos, nuestro problema principal no es este sino el de llegar a los puestos directivos y que estén igual de bien pagados y se nos respete en la toma de decisiones.

¿Qué le dice a esa mujer que está en un buen puesto de trabajo y quiere tener un hijo?

Que no puede parar su vida personal. Y además es absolutamente compatible. El hijo es un proyecto en común, en el que cada uno tiene su proyecto laboral y profesional. Lo que hay que tener es una organización en donde los roles se repartan, dependiendo del momento y de las necesidades de cada uno.

Irene Navarro, durante la entrevista en la sede de '20minutos'. Jorge París | jparis

Pero si da el pecho siempre va a necesitar más baja la mujer.

Ni el tiempo en el que se da el pecho ni esa baja afecta en una vida profesional. Es muy poco tiempo la vida profesional de una mujer. Siempre hay una época en la que la productividad de cualquier persona baja por la circunstancia que sea y eso no significa que el valor de esa persona decaiga. Lo que hay que hacer es apoyar a la mujer para que pueda tener hijos y pueda seguir su carrera profesional.

Nadia Calviño anunció que no volvería a participar en un foro en un debate en el que sea la única mujer. ¿A usted te ha pasado?

A todas nos ha pasado eso. Estoy de acuerdo con ella, pero yo no me negaría a participar en una mesa en la cual no haya mujeres. Siempre que voy a una reunión en la que soy la única mujer lo pongo de manifiesto y explico que hay muchas mujeres en ese ámbito. De hecho, desde la asociación estamos preparando una base de datos con todos los currículums de mujeres directivas y empresarias. Nosotros no estamos tanto por el gesto, como Calviño, sino en la acción de visibilizar a esas mujeres especialistas. Hay veces que las empresas no tienen tiempo, tiran de listado y llaman a participar a un hombre jubilado antes que a una mujer referente en su sector.

"El mensaje del 8-M tiene que tener menos carga de queja y más de contar lo bien que hacemos las cosas"

Como mujer empresaria, ¿cuál cree que debe ser el mensaje de este 8 de marzo?

Aliadas para conseguir llegar a donde queramos. Tiene que ser un mensaje con menos carga de queja y más de contar lo bien que hacemos las cosas. Poner el foco en esas muchísimas mujeres que hacen un magnífico trabajo, que están siendo un referente y que son poco conocidas.

¿Cuál sería el mensaje equivocado? Esa pancarta que haría un flaco favor a las mujeres trabajadoras.

Sería decir que la igualdad tiene ideología. Porque no la tiene. Nosotros no podemos estar diferenciadas por ideologías. Tenemos que estar todas juntas porque pensamos lo mismo: queremos tener la misma igualdad de oportunidades y llegar a donde nosotras queramos.