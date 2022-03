El 8-M, lejos de la participación precovid: horarios, actos y principales marchas organizadas en España

"Todos deberíamos ser feministas". Lo dice así de claro la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en el título de uno de sus libros y, en esta línea, se celebran un año más las concentraciones por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Decenas de miles de personas se manifestarán el próximo martes para reivindicar la igualdad, después de un 2021 en el que este tipo de actos estuvieron prohibidos a causa de la pandemia.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha presentado este viernes su campaña para el 8M, para la que ha escogido el lema "In Spain we call it igualdad", inspirado en una de las canciones de Rigoberta Bandini. Con él, el departamento de Irene Montero pretende apelar al feminismo como "algo que hace la vida mejor para la mayoría de la población". Además, insta a reivindicar "el no a la guerra".

"Derechos para todas, todos los días", "El feminismo es abolicionista", "¡Las mujeres hacemos revolución feminista!"... son algunos de los eslóganes que este año resonarán en las manifestaciones del 8 de marzo, marcadas por la escisión en algunas ciudades. Las dos almas del movimiento protestarán por separado en algunos territorios, como en Madrid o Andalucía, y evidenciarán la brecha existente sobre algunos temas.

En Madrid, feminismo dividido

En la capital, el feminismo se manifestará dividido. Por un parte, la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid ha llamado a la movilización de las mujeres y ha convocado una manifestación que recorrerá las calles de Madrid, desde Atocha a la Plaza de Colón, a partir de las siete de la tarde. La organización afirma que su concentración, bajo el lema "Derechos para todas, todos los días", se basa en los "consensos" y en aquellas cuestiones que "unen" al feminismo.

Por otra parte, el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una manifestación independiente con la consigna "El feminismo es abolicionista", en el que abogan por acabar con la prostitución y la pornografía, pero también exigen la retirada de la ley trans y la prohibición de la gestación subrogada, entre otras demandas.

La escisión se ha producido porque esta segunda organización critica que la Comisión 8M incluye "reivindicaciones contrarias" a la agenda feminista. Por ese motivo han convocado su propia manifestación, que partirá a las 19.00 horas de la Gran Vía de Madrid, desde su intersección con la calle de Alcalá, y finalizará en la Plaza de España.

La Comisión 8M espera la asistencia de 30.000 personas a la movilización, un número muy inferior a las 350.000 manifestantes de la época anterior a la COVID-19. Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid estima en 3.000 los participantes en su acto.

Para el martes por la mañana, los sindicatos han convocado una concentración a las 12 horas, en la Plaza del Museo Reina Sofía, en la que participarán la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de trabajo de CC OO, Carolina Vidal, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.

Cataluña, manifestaciones en las cuatro capitales

La Assemblea 8M de Barcelona ha convocado una manifestación a las 18 horas que partirá de plaza Universidad de la ciudad condal y finalizará en Arc de Triomf, donde habrá actuaciones de artistas como Queralt Lahoz o Lidia uVe. El lema elegido este año es "Las feministas estamos aquí contra las precariedades, las fronteras y las violencias".

A la misma hora se celebrarán la manifestación en la plaza U d'Octubre de Girona y en la Ricard Vinyas de Lleida, mientras que en la Imperial Tàrraco de Tarragona y en la plaza Barcelona de Tortosa la protesta arrancará a las 19 horas, todas ellas convocadas por las respectivas plataformas territoriales.

Valencia, "contra los focos negacionistas"

El movimiento se manifestará el 8 de Marzo en Valencia "con más fuerza contra los focos negacionistas que cuestionan la violencia machista", para reivindicar a las mujeres como sujeto del feminismo, defender el aborto libre y "sin acoso" y exigir la abolición de la prostitución y de los vientres de alquiler.

Tota la informació de la manifestació 8M2022https://t.co/5q8xS8MGKl pic.twitter.com/N6TgFLZaOi — CFeministaValència (@CFeministaVlc) February 28, 2022

Bajo la consigna "Les dones fem revolució feminista!" ("¡Las mujeres hacemos revolución feminista!"), la manifestación partirá a las 19.00 horas del instituto Lluis Vives en la calle Xàtiva y recorrerá el centro de la ciudad para acabar en las Torres de Serrano. Se prevé la participación de más de 200 organizaciones de toda la Comunidad Valenciana.

Sevilla, dos manifestaciones

En Sevilla, al igual que en Madrid, también se ha producido una doble convocatoria. La Asamblea Feminista Unitaria celebrará una manifestación a las 18 horas desde la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo, bajo la consigna "Feminismo inclusivo, ¡siempre!".

Una hora y media más, la Plataforma 8M ha convocado en la Plaza Nueva una concentración con el eslogan "La lucha de las mujeres por un mundo feminista".

Zaragoza: "Con todas y a por todas, nadie nos silencia"

En Zaragoza, la Asamblea 8M ha seleccionado la consigna "Con todas y a por todas, nadie nos silencia" y celebrará una 'bicifestación' a las 18.00 en la calle Moret. Una hora más tarde, tendrá lugar una manifestación en la plaza Paraíso.

Otros actos

Además de las manifestaciones, muchas ciudades acogen todo tipo de actividades durante los días previos y posteriores al 8M para mostrar las desigualdades existentes, concienciar de la necesidad de cambio y dar voz a las exigencias del manifiesto. Talleres, representaciones teatrales, conciertos, marchas en bicicleta, exposiciones, sesiones de cine y encuentros entre organizaciones feministas son algunos de los principales eventos.

La exposición 'Ellas estaban allí', por ejemplo, rescata del patrimonio zaragozano a las mujeres artistas, mientras que otra muestra en Valencia ensalza la lucha de la mujer en el mundo portuario. En Pamplona, la Biblioteca de Navarra se suma a los actos con una exhibición y varias charlas, y la Diputación de Badajoz vuelve a celebrar el circuito 'Carreras de la mujer'.