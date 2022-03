La mitad de las empresas no garantiza la igualdad salarial para un mismo puesto de trabajo

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y la brecha salarial sigue siendo un ejemplo más de los muchos que justifican la "celebración" de esta jornada. Según el Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, la brecha salarial, la diferencia entre lo que un hombre y una mujer cobran por el mismo trabajo, alcanza en España cotas del 22%.

Según CCOO, ellas cobran al año 5.000 euros menos y la brecha salarial es del 24%. Otro sindicato, CSIF, calcula que tras la pandemia las mujeres cobran entre un 20% y un 34% menos que los hombres.

Y lo curioso es que muchos hombres no lo ven. Según un estudio de Infojobs de hace unas semanas, el 45% de la población activa masculina cree que no existe brecha salarial en la actualidad. En términos generales, el 32% de la población activa indicaba que no existe brecha salarial, dato ligeramente inferior al 36% del 2021.

Pero los hechos son tozudos y la realidad de las mujeres en el mundo laboral se encuentra todavía muy marcada por la desigualdad en muchos aspectos: salarios, acceso a puestos directivos, conciliación, etc.

Ahora, con motivo del Día de la Mujer, ese portal de empleo ha preguntado a la población activa y a las empresas sobre la Igualdad de Género en materia laboral. Según los datos ofrecidos, en España, tan solo el 52% de las empresas afirma garantizar la igualdad de salarios para un mismo puesto con el objetivo de acabar con la brecha salarial. Se trata en cualquier caso de la medida de igualdad más implementada por las compañías del territorio nacional.

El pasado 14 de abril de 2021 entró en vigor el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que tiene por objeto la identificación de posibles discriminaciones dentro de un mismo puesto de trabajo. Además, desde este lunes 7 de marzo son obligatorios los Planes de Igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores. En 2020, lo fue para las empresas de más de 150 trabajadores, y el año pasado para aquellas de más de 100.

En casi la mitad de las empresas, el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos es de menos del 20%

A la medida mencionada le siguen: la equiparación de las condiciones y beneficios laborales a tiempo parcial y a tiempo completo (49%), la formación en igualdad de género y oportunidades a toda la plantilla y el diseño de protocolos de actuación y prevención de acoso laboral (ambas con un 39% de las menciones). Son las grandes medianas y grandes empresas (61%) las que en mayor porcentaje tienen implementada la igualdad de salarios como medida dentro de la organización.

Lejos de los puestos directivos

A día de hoy, en casi la mitad de las empresas (48%), el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos es de menos del 20%, repasa Infojobs. En 2021, este porcentaje era muy similar (49%), por lo que la mejora respecto al año pasado es mínima. Este dato constituye un aspecto más de la brecha de género existente entre hombres y mujeres.

Por otra parte, resulta significativo el hecho de que las mujeres directivas tienen menor presencia en los sectores primario y secundario. Además, en lo que se refiere al tamaño de la empresa, las microempresas son las que más mujeres directivas tienen: una de cada 3 tiene más del 50% de mujeres directivas; mientras que más de la mitad de las empresas de 50 empleados o más tienen menos del 20% de mujeres en puestos de liderazgo.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 fue cuando la tasa de empleo femenino alcanzó el dato más elevado en la historia de España (44,78%). Los dos años posteriores, marcados por la pandemia del coronavirus, han frenado una progresión (43,15% en 2020 y 44,75% en 2021) que, es de presuponer, continuará este 2022.