Empieza la restauración patrimonial del parque metropolitano Can Mercader

Esta semana han empezado las obras de restauración de uno de los seis parques metropolitanos que conforma el proyecto subvencionado por los fondos FEDER con 1,1 millones de euros. El primer parque que se arreglará es el de Can Mercader, ubicado en Cornellà de Llobregat.

Para este caso se han dividido el trabajo en tres ejes. El primero es la recuperación y la restauración de caminos y accesos. Durante las obras se renovarán el pavimento de los caminos, se adecuará el trazado y se mejorará la accesibilidad. Además, también se crearán franjas amplias permeables alrededor de los caminos para mejorar la infiltración del agua de la lluvia.

Otro de las cosas que mejorarán son las fuentes patrimoniales. Por eso, se pondrá en funcionamiento interrumpido la fuente ornamental de la plaza de Palau y se aprovechará el agua mediante un sistema de recirculación.

Y por último, se regenará la vegetación singular. Substituirán los alcorques (raíces en los pies de los árboles) por grandes parterres que absorberán mejor el agua de la lluvia. En las superficies que rodeen a árboles, se añadirán cojines de madera para aumentar la aportación de nutrientes a la vegetación.

Estas actuaciones están pensadas para acercar los elementos patrimoniales a la ciudadanía y mejorar la naturalización del parque, potenciar el ciclo del agua y promover la eficiencia y el ahorro de recursos.

Entre este año y el que viene el AMB restaurará otros cinco parques metropolitanos dentro del proyecto y con fondos FEDER: Can Solei i Ca l’Arnús (Badalona), Can Buxeres (l’Hospitalet de Llobregat), parc de les Aigües (Montcada i Reixac), Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern) y Can Vidalet (Esplugues de Llobregat).