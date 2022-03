Anastasia cuenta las horas para poder abrazar a su padre y a tres de sus hermanos. Es martes por la tarde y lo último que sabe de ellos es que hace aproximadamente una hora que atravesaron en coche la frontera de Ucrania con Rumanía. Esta joven de 24 años calcula que tardarán unos dos días en llegar hasta Gijón, que es donde ella vive. Dos días que se le van a hacer eternos.

Originaria de Kiev, Anastasia vino a España hace tres años. También reside aquí su hermana María, de 17. La madre de ambas y otra de sus hijas vinieron a verlas hace unos días y ya no regresaron a casa. "La situación en mi país es muy peligrosa. Estamos muy preocupados porque allí se han quedado otros dos hermanos míos. Primero no quisieron salir y ahora no pueden", lamenta al otro lado del teléfono. Hace unos días, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prohibió la salida a los hombres de entre 18 y 60 años con el objetivo de que defiendan la nación. El padre de esta joven ha podido hacerlo por estar a cargo de tres menores.

Los familiares de esta chica forman parte de un grupo que se espera que llegue a Asturias esta semana gracias a la intervención de Expoacción. Esta ONG puso en marcha su programa Vacaciones en Paz hace 16 años y desde entonces se ha encargado de traer a menores ucranianos al Principado en periodos estivales y Navidades. Esa experiencia le ha permitido ahora acelerar las gestiones para poder sacar a algunos de ellos de la guerra que sufre su país.

"No es el mismo tipo de trabajo pero los contactos los tenemos y gracias a ello estamos progresando. Aunque no a la velocidad que quisiéramos. Las administraciones públicas están siendo muy lentas. No se dan cuenta de que hay que traer a estos niños lo antes posible. Lo primero es ponerlos a salvo. Luego ya se tramitará el papeleo que se tenga que tramitar", clama Jorge González, presidente de la entidad. Esta tiene encarrilada la llegada de unos decena de pequeños que vienen ya de camino y espera que esa cifra pueda ascender a entre 150 y 180.

Sin vías para llegar a Moldavia

El caso de Nikole, de 12 años, pone de manifiesto que la empresa no está siendo nada sencilla. Estaba previsto que llegara en ese primer contingente pero no ha podido moverse aún hasta Moldavia. La mayoría de los niños vienen con uno de sus progenitores o con algún tutor. Polonia por ejemplo no permite que entren en su territorio sin acompañar de un adulto. Pero ella iba a hacerlo sola. Su madre la llevó hace unos días desde Kiev al pequeño pueblo en el que vive su abuela, a unos 115 kilómetros de la capital. El plan era que después un chófer la llevase a Moldavia para que desde allí cogiese un vuelo, pero no han encontrado a nadie que quiera recorrer ese trayecto.

Olha, junto a sus dos hermanos, el pasado mes de septiembre en Kiev. CEDIDA

"A la siete de la mañana la madre me escribió y me dijo que la salida por Polonia era difícil porque había que cruzar puntos muy conflictivos, pero hacia Moldavia la situación estaba tranquila y sí lo veía muy viable. Ahora me ha vuelto a escribir para decirme que está preocupada porque no encuentra chófer. Se me ha caído el alma a los pies. Todo se complica mucho por momentos", lamenta Paula Parrondo con la voz entrecortada. Ella y su familia acogieron a Nikole durante varios veranos y asegura que hará "todo lo posible" para que ahora pueda regresar.

Atrapados en Kiev

En esa tarea se están afanando también Maite Pérez y Rafael Mojas, en su caso para sacar de Kiev a la familia de Olha, la adolescente de 13 años que vive con ellos. "Estuvo viniendo durante tres veranos. El programa de acogida se interrumpió por la Covid y como este año tampoco se podía hacer nos preguntó si podía venir a estudiar. Lo consultamos e iniciamos los trámites burocráticos para conseguir un visado de estudios. En septiembre fuimos a buscarla a Kiev porque por la pandemia no había servicio de acompañamiento a menores en las compañías aéreas", relata Maite.

"Olha está muy preocupada pero es muy fuerte. Nos dice que su familia quiere venir pero que cuando acabe la guerra volverán a Ucrania"

Aquel viaje fue una oportunidad para conocer a la madre de Olha, a su abuela y a su hermano de 20 años. A Dima, el hermano de 11, ya lo conocían porque también había participado en el programa de Expoacción. Todos ellos se encuentran desde el viernes en un búnker, intentando resguardarse de las bombas. "Nos mensajeamos todos los días y tenemos varios frentes para ver cómo salen. Sabemos que están rodeados pero se habla de que se van a abrir corredores humanitarios. Esas informaciones que aquí nos llegan se las trasmitimos y les decimos que pregunten y, que si tienen problemas para comprar billetes, intentamos comprarlos online desde aquí. El jueves, cuando estalló la guerra, les mandamos dinero para que pudieran comprar comida", apunta esta asturiana.

"Olha está muy preocupada pero muy fuerte, es impresionante. Nos dice que su familia quiere venir pero que cuando acabe la guerra se volverán. Y sabe que su hermano mayor no va a poder salir. De momento no le han llamado para que se aliste porque estaba estudiando y no tiene experiencia militar pero se tiene que quedar allí", continúa Maite al ser preguntada por cómo se siente la menor.

La cesión de un autobús

Esta mujer les ha explicado a los familiares de Olha que para ellos la mejor vía para salir de Ucrania es a través de Polonia. Allí ellos tienen contactos y Expoacción cuenta además con una monitora pendiente de las llegadas. "Tenemos que conseguir que todos los que van llegando se encuentren con la monitora y cuando logremos juntar a un grupo grande en ese punto de encuentro enviaremos desde aquí un autobús que nos ha cedido un particular que quiere permanecer en el anonimato", avanza el presidente de la ONG.

Una vez aquí, la organización ha habilitado un piso para una de las familias más numerosas a las que espera, compuesta por once personas. El resto de ucranianos irán siendo acogidos por vecinos de diferentes puntos de Asturias. "Unos 350 ya nos han ofrecido sus casas. La solidaridad que hay es enorme", agrega Jorge González, a quien no para de sonarle el teléfono.