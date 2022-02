¿Qué países apoyan la invasión militar rusa? Así se reparten las alianzas en la guerra en Ucrania

La invasión rusa de Ucrania ha removido el tablero geopolítico, donde los apoyos y las alianzas han quedado más claras que nunca. La mayoría de gobiernos y líderes mundiales han condenado el ataque ordenado este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y muchos de ellos han decidido incluso emprender sanciones contra el país euroasiático.

No obstantes, algunos aliados rusos han tenido que explicar o matizar su apoyo, donde el lenguaje ha sido clave para no justificar la guerra, pero a su vez no dejar de lado a su socio. Las declaraciones de Siria o Cuba, apoyando la decisión de Putin, chocan con la ambigüedad de Irán y China, que ha preferido mostrar su apoyo a Rusia al tiempo que pedían el fin del conflicto.

"Condenamos firmemente la decisión de Rusia"

Quizás el bloque que más ha insistido en la denuncia de la invasión rusa y ha apoyado con más dureza las sanciones ha sido Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Putin de lanzar un ataque "no provocado e injustificado" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada". "Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá", subrayó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, condenó el "ataque bárbaro" de Rusia, y anunció sanciones europeas contra "sectores estratégicos" de ese país, incluido el bloqueo de sus bancos al mercado europeo, y advirtió a Moscú de que la Unión Europea no permitirá que "derribe la arquitectura de seguridad" en el continente.

Para el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, estas "son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial", ya que "una potencia nuclear importante ha atacado un país vecino y está amenazando con represalias a cualquier otro estado que pueda acudir a su rescate".

Así mismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los más activos durante las tensiones de los últimos meses, pidió a Rusia que suspenda "inmediatamente" sus operaciones militares en Ucrania, que calificó de "guerra". "Francia condena firmemente la decisión de Rusia de hacer la guerra a Ucrania. Rusia debe poner inmediatamente a sus operaciones militares", afirmó.

Otra potencia europea como Alemania también ha jugado un papel fundamental. Pese a que durante las primeras semanas de tensión el canciller alemán, Olaf Scholz, tuvo un perfil bajo, al tener grandes intereses geoestratégicos en Rusia, una vez se produjo la invasión la condena ha sido absoluta. Scholz condenó el ataque, que calificó de "ruptura flagrante del derecho internacional" que "no puede ser justificada bajo ningún concepto", al tiempo que su gobierno ofreció "apoyo masivo", tanto a Polonia como a otros países vecinos europeos, en la acogida del previsible flujo que se derivará de la acción militar rusa.

También el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que "Occidente no se quedará a la espera" mientras Rusia ataca Ucrania, en una conversación con el presidente de este país, Volovímir Zelenski, tras el inicio de la ofensiva rusa.

Otro país que ha mostrado su repulsa a la acciones de la ofensiva rusa es Georgia, que hace más de una década vivió una situación parecida. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se mostró "consternada" por la "agresión rusa contra Ucrania" y aseguró que se está repitiendo "el mismo guion que llevó a la ocupación del 20 % del territorio" georgiano, cuando Moscú reconoció en 2008 la independencia de las secesionistas Abjasia y Osetia del Sur, paso que llevó a la ruptura de relaciones entre Georgia y Rusia.

También Turquía ha tildado la invasión de "inaceptable violación del derecho internacional" y amenaza a la seguridad del mundo. Los gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia apelaron han apelado al artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas inmediatas entre los aliados, al tiempo que alertaron contra la "previsible" campaña de desinformación y ciberataques rusos.

Buena parte del mundo ha mostrado su repulsa, desde países latinoamericanos como México y Argentina, hasta la India y Australia, pasando por Japón y Corea del Sur.

Así son loa apoyos principales a cada bando del conflicto. Carlos Gámez

Los apoyos a Rusia: de la incondicionalidad siria a la tibieza iraní

Si hay un país que ha salido ante los medios en defensa a ultranza de Moscú ese es Siria. El presidente sirio, Bachar al Asad, calificó este viernes de "corrección de la historia" y "restauración del equilibrio en el mundo" la invasión de Rusia a Ucrania, durante una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, principal aliado militar de Damasco.

El presidente sirio culpó a los países occidentales del "caos y el derramamiento de sangre", que considera que es causado por las políticas que adoptan con el objetivo de "controlar a los pueblos" a través de "métodos sucios" como el apoyo a grupos terroristas en Siria y "a los nazis en Ucrania". Por ello, reafirmó su apoyo a Moscú al insistir en que tiene "derecho" a frenar la expansión de la OTAN.

También los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una suerte de 'OTAN rusa' en la que participan Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, han apoyado la decisión de Moscú, como no podía ser de otro modo por la propia concepción de la alianza.

En el otro lado del mundo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha subrayado el respaldo de su país a Rusia y las críticas a Estados Unidos. Díaz-Canel compartió en Twitter el comunicado emitido por la Cancillería cubana en la cual se aboga por "una solución diplomática a través del diálogo constructivo y respetuoso". No obstante, el dirigente de la isla también ha mostrado el respaldo de Moscú a "defenderse".

Otros países que han salido en defensa de Moscú son Venezuela y Nicaragua. Días antes de que se hiciera efectiva la invasión, el presidente Ortega dijo que se solidarizaba con Moscú y daba su "aliento en esta lucha que está librando el pueblo ruso por la paz".

El vicepresidente venezolano de Comunicación, Freddy Ñáñez, responsabilizó este viernes a Occidente de "constantes provocaciones" a Rusia, lo que en su opinión tuvo como "desenlace" la invasión rusa. Ñáñez, que calificó la invasión como "operaciones militares especiales anunciadas por el presidente (Vladímir) Putin", cuya finalidad es "disuadir a la OTAN de sus planes hostiles contra Rusia".

Por último, Irán ha defendido a Rusia tratando de controlar el mensaje que trasladaban. El ministro de Exteriores de iraní, Hosein Amir Abdolahian, culpó este jueves a la OTAN de la crisis en Ucrania, pero que consideraba que la guerra no era la solución a la crisis y llamó a un alto el fuego. "Es imperativo que se establezca un alto el fuego y se busque una resolución política y democrática", indicó.

El caso chino

El caso de China es paradigmático, al no querer posicionarse forma clara en ninguno de los bandos. China evita condenar el ataque de Rusia al tiempo que pide una salida diplomática a la crisis y pone énfasis en salvaguardar la soberanía de los estados, un encaje de piezas complicado después de que el presidente chino, Xi Jinping, profundizara su alianza con Vladímir Putin hace apenas unas semanas.

Desde Pekín, la portavoz y ministra asistente de Exteriores, Hua Chunying, instó a "mantener la calma" para evitar que la situación "se descontrole", si bien evitó condenar el ataque o utilizar la palabra "invasión" para describir la agresión de Moscú.

Horas antes, el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Jun, comentaba ante la última reunión del Consejo de Seguridad que el país asiático aún cree que "la puerta para una solución pacífica todavía no se ha cerrado" mientras recordaba que China defiende "la soberanía y la integridad territorial de los estados".

China también ha aprovechado estos días para atacar el rol de Washington cuestionando su papel antes y después la crisis ucraniana. "Algunos me preguntan aquí utilizando la palabra 'invasión' para definir la situación. ¿Qué palabra usaron ustedes cuando Estados Unidos decidió, unilateralmente, sin ninguna base legal y sin autorización de Naciones Unidas, atacar Afganistán e Irak?", dijo Hua a los periodistas.

"Hay una preferencia de China por Rusia dados sus intereses estratégicos y por el hecho de que Xi y Putin decidieron en su reunión del pasado 5 de febrero apoyarse mutuamente y lidiar conjuntamente con Estados Unidos", afirma a Efe el experto en Relaciones Internacionales y comentarista televisivo He Lingling.

Sobre por qué China no condena el ataque ruso, el comentarista He responde con una pregunta: "Si el día de mañana hay una guerra en el Estrecho de Taiwán, ¿condenará Rusia a China si usa la fuerza?", afirma en referencia a la disputa entre China y Taiwán por el control de la isla asiática.

"China va a ser todo prudencia respecto a Ucrania. En comparación con la crisis de Crimea de 2014, en la que Pekín se mantuvo más neutral, en esta ocasión hay más cercanía con Rusia, pero no vamos a ver ningún apoyo explícito", indica.

Ernesto Pascual, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Oberta de Catalunya, reconoce a 20minutos que "el desequilibrio geopolítico actual va para largo y se van a necesitar negociaciones multilaterales en las que no solo esté el eje occidental, sino también China o Turquía. Pretenden una reconfiguración del orden mundial".