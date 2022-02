Ione Belarra (1987, Pamplona) fue elegida secretaria general de Podemos tras la salida de Pablo Iglesias en junio de 2021 y ocupa la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Recibe a 20minutos en su despacho del ministerio para comentar asuntos de la actualidad como la guerra en Ucrania, la crisis en el PP o proyectos del Ejecutivo como la reforma fiscal o la ley de vivienda.

¿Cree que la guerra en Ucrania podría desembocar en un conflicto a gran escala?

La guerra nunca es el camino. Yo me sumo al llamamiento que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitando a Rusia que cese inmediatamente los ataques y retire las tropas. Pienso que debemos buscar activamente una solución dialogada y diplomática al conflicto en el seno de Naciones Unidas, en estricto cumplimiento del derecho internacional.

¿Qué consecuencias puede acarrear para España?

Debemos poner todos nuestros esfuerzos diplomáticos para que cesen los ataques de Rusia sobre Ucrania y logremos una solución dialogada y duradera para la región. Una escalada como estamos viviendo tiene consecuencias evidentes para Europa y también para España. Una guerra tendría consecuencias atroces para la población en Ucrania, pero también graves consecuencias para la ciudadanía europea y rusa por las implicaciones económicas y energéticas evidentes.

¿Apoyaría Podemos un envío de tropas españolas a Ucrania?

Insisto, la guerra nunca es el camino. Debemos poner todos nuestros esfuerzos en que se produzca un cese inmediato de los ataques y en impulsar una solución diplomática y dialogada en el seno de Naciones Unidas, en estricto cumplimiento de la legalidad internacional y la Carta de Naciones Unidas.

¿Qué valoración hace de la crisis por la que atraviesa el PP? ¿Temen que esta situación lleve a un ascenso de Vox?

Lo más importante sobre lo que está pasando, más allá de esa guerra fratricida entre Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y ahora también Alberto Núñez Feijóo, es que el PP ha tomado una decisión que yo creo que afecta gravemente a nuestra democracia. Después de todos los casos de corrupción que han tenido en la última década, un partido en otro país democrático que haya pasado por esos casos de corrupción habría elegido un hito de renovación, habría decidido tomar otro camino, haciendo un ejercicio de petición de perdón a los españoles y de devolver dinero a las arcas públicas. Y en vez de eso, han tomado otra dirección que me parece muy preocupante para la democracia, que es esa declaración de la señora Ayuso en la que reconoce abiertamente que su hermano cobró de un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid, algo que ya está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Es reconocer abiertamente que la corrupción forma parte de su ADN, que es su manera de gobernar y que esperan que los ciudadanos españoles les voten con eso.

A mí esto me parece muy grave porque al final la corrupción es detraer recursos públicos. Como ministra del Gobierno de España, me preocupa mucho porque son el principal partido de la oposición y es una muy mala noticia para la democracia que ellos hayan decidido normalizar y reconocer abiertamente que la corrupción es su forma de gobierno y que esperan que los españoles les voten así.

¿Temen que esta situación lleve a un ascenso de Vox?

Yo creo que lo más preocupante y sobre lo que debe reflexionar el bloque democrático tiene más que ver con cómo frenamos el avance del bloque reaccionario, porque la movilización del electorado de derechas siempre es muy fuerte en España. Ellos siempre van a votar, pase casi lo que pase. Otra cosa es quién capitaliza esos votos, si van al PP, si van a Vox, si fueron en su momento a Ciudadanos...

Ahí nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer. El Gobierno de España tiene que hacer políticas valientes, políticas muy progresistas que estén a la altura de lo que la ciudadanía está reclamando para que el electorado progresista se movilice y pueda hacer frente a ese bloque reaccionario. En eso es en lo que estamos concentradas. En estos años hemos demostrado que podíamos gestionar una crisis económica de manera muy diferente a como se hizo durante la crisis financiera y ahora el Gobierno tiene el reto de demostrar que la recuperación también puede ser diferente y que nos puede servir para cerrar las brechas de desigualdad y no para acrecentarlas.

Pienso, por ejemplo, en una de las cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa, que es la reforma fiscal, que nos tiene que servir precisamente para que los que más tienen aporten más y eso nos permita tener mejores servicios públicos, tener mejores medidas como las que estamos proponiendo, por ejemplo, en la ley de familias, permisos de paternidad y maternidad de seis meses, permisos para que las familias puedan cuidar cuando sus hijos están enfermos… Medidas que yo creo que es lo que la gente progresista en España y el conjunto de la ciudadanía está esperando.

A propósito de la reforma fiscal que acaba de comentar, ¿ven a los socios de Gobierno, al PSOE, dispuestos a hacer una reforma ambiciosa? ¿Por qué cree que están esperando a ver qué dice el comité de expertos que ha encargado el Ministerio de Hacienda?

El debate sobre los impuestos es uno de los debates políticos más relevantes porque estamos hablando de quién contribuye realmente al sostenimiento de las arcas públicas y, por tanto, de los servicios públicos. Son cuestiones en las que la gente se juega el día a día. Yo creo que va a ser un debate de fondo en el Gobierno. Nosotros hemos hecho una propuesta que es una concreción ambiciosa del acuerdo de Gobierno y que responde a una pregunta muy importante, que es que ahora mismo quienes más tienen, las grandes empresas, las grandes fortunas en España, no contribuyen lo que les toca. El grueso de los impuestos los pagan las clases trabajadoras, ya sean por cuenta ajena como las pequeñas y las medianas empresas. Eso se tiene que reequilibrar y las grandes empresas y las grandes fortunas tienen que pagar lo que les toca.

Hay otra ley muy importante ahora en el Congreso que es la ley de vivienda. ¿Ve posible que en el Congreso se vaya a poder profundizar en el mecanismo de precios del alquiler, más allá de lo introducido por el Ministerio de Transportes?

Vamos a tener que dialogar mucho y creo que es importante que cuidemos la mayoría de la investidura que sostiene al Gobierno. Hay que escuchar qué tienen que decir ERC y EH Bildu para saber si podemos seguir mejorando el texto. Este Gobierno sabe que tenemos que llegar a acuerdos y dialogar, y es lo que tenemos que hacer en el Congreso. Confío en que esas mejoras sirvan precisamente para seguir avanzando en derechos. Yo creo que es una buena ley, pero evidentemente queda mucho camino por recorrer y para eso es el trámite parlamentario, para escuchar a los grupos y que la sociedad civil también tenga un cierto protagonismo.

Después de las elecciones en Castilla y León, en las que la izquierda ha tenido un mal resultado, ¿qué cree que le ha pasado a Podemos, un partido que hace ocho años lideraba todas las encuestas? ¿A qué cree que se debe que no esté funcionando en las encuestas el efecto Yolanda Díaz?

Creo que no se puede extrapolar el resultado de las elecciones de Castilla y León a todo el proceso de profundización democrática que se ha producido en la última década en España. Nosotros hemos conseguido cosas en estos últimos años que todo el mundo nos decía que eran imposibles. Entrar en el Gobierno quizás es la más evidente. Hoy estamos con cinco ministerios y sobre todo demostrando que hay políticas que nos decían que nunca se iban a hacer en España y que se están haciendo. Creo que hay que hacer una evaluación justa de lo que han sido estos ocho años, pero esto no significa ser autocomplaciente. Tenemos que seguir trabajando. Cuando nos presentamos a las primarias el año pasado ya dijimos que uno de nuestros grandes retos era la implantación territorial y ese es un trabajo que no se da de un día para otro, sino que es ir sembrando para recoger en el futuro. Estas elecciones de Castilla y León se convocaron a medida del señor (Alfonso Fernández) Mañueco, por sus cálculos electorales cuando estábamos gestionando la sexta ola.

Quizás la respuesta más importante que hay que dar al reto que se nos plantea con estas elecciones es que tenemos que seguir avanzando en derechos, que la gente perciba que este Gobierno se deja la piel por los problemas reales de la gente. Yo sé que las expectativas sobre el Gobierno de coalición eran muy altas y tenemos que dar el do de pecho y utilizar estos dos años de recuperación económica para un reforzar más esas medidas. Estamos haciendo cosas que parecían impensables, por ejemplo que España tenga un salario mínimo de cuatro cifras. Hace unos años era era simplemente impensable, pero eso no significa que nos tengamos que quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando, escuchando mucho a la gente y tomando medidas valientes y ambiciosas que evidentemente siempre es difícil porque somos dos partidos muy diferentes en el Gobierno. Pero esa es la función de Unidas Podemos, esforzarnos para que las medidas sean lo más ambiciosas posible.